Κόβονται σκηνές από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Κύπρου στη Eurovision, αντιδρούν Ακροδεξιά και καλλιτέχνες

Το ΡΙΚ απαντά ότι το κλιπ και το τραγούδι έχουν τύχει «θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά» και ότι οι αντιδράσεις σε πλατφόρμες όπως το YouTube είναι στο σύνολό τους θετικές





Την ίδια ώρα, η διοίκηση του ΡΙΚ απαντά στους επικριτές του τραγουδιού «Jalla» με την Antigoni, μετά την επιστολή ομάδας καλλιτεχνών και ανθρώπων της επιστήμης και της εκπαίδευσης που ζητούν μέχρι και απόσυρση τραγουδιού και κλιπ.











το ζήτημα των μοτοσικλετών που φαίνονται να κάνουν σούζες στο βίντεο κλιπ αφορά καθαρά το οπτικό υλικό και όχι την ουσία της συμμετοχής.



Ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, αναφέρει ότι οι σκηνές που «δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας» αφαιρέθηκαν από το κλιπ και ότι αυτό θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, τον οργανισμό που διοργανώνει τον διαγωνισμό.



Η επιστολή και τα αιτήματα για απόσυρση, κόστος και επιτροπή



Κλείσιμο



Δείτε εδώ την επιστολή:







Οι υπογράφοντες μιλούν για «απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου» που «προσβάλλει τη χώρα μας, τις παραδόσεις μας και την αισθητική μας» και ζητούν την απόσυρση του βίντεο κλιπ, ακόμη και την απόσυρση του τραγουδιού από τον διαγωνισμό. Παράλληλα θέτουν θέμα διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για το κόστος παραγωγής και συμμετοχής, αλλά και για τα μέλη της κριτικής επιτροπής που κατέληξαν στην επιλογή.



Μια μέρα μετά την πρώτη δημόσια προβολή του βίντεο κλιπ της κυπριακής συμμετοχής στη Eurovision 2026 , το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου περνά σε διορθωτικές κινήσεις, αφαιρώντας σκηνές με μοτοσικλέτες που κρίθηκε ότι δεν συνάδουν με τις αρχές οδικής ασφάλειας.Την ίδια ώρα, η διοίκηση του ΡΙΚ απαντά στους επικριτές, μετά την επιστολή ομάδας καλλιτεχνών και ανθρώπων της επιστήμης και της εκπαίδευσης που ζητούν μέχρι και απόσυρση τραγουδιού και κλιπ.Απόσυρση έχουν ζητήσει και μέλη ακροδεξιών οργανώσεων.Το μήνυμα της δημόσιας κυπριακής ραδιοτηλεόρασης είναι ότιαφορά καθαρά το οπτικό υλικό και όχι την ουσία της συμμετοχής.Ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ,, αναφέρει ότι οι σκηνές που «δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας» αφαιρέθηκαν από το κλιπ και ότι αυτό θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, τον οργανισμό που διοργανώνει τον διαγωνισμό.Η επιστολή και τα αιτήματα για απόσυρση, κόστος και επιτροπήΗ αντίδραση ήρθε με επιστολή προς το ΡΙΚ, υπογεγραμμένη από πρόσωπα «από τον χώρο της τέχνης, της επιστήμης και της εκπαίδευσης», όπως αναφέρεται.Οι υπογράφοντες μιλούν για «απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου» που «» και ζητούν την απόσυρση του βίντεο κλιπ, ακόμη και την απόσυρση του τραγουδιού από τον διαγωνισμό. Παράλληλα θέτουν θέμα διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για το κόστος παραγωγής και συμμετοχής, αλλά και για τα μέλη της κριτικής επιτροπής που κατέληξαν στην επιλογή.

Η «θερμή υποδοχή» ως αντεπιχείρημα Από την άλλη, ο Θανάσης Τσώκος επιχειρεί να απονομιμοποιήσει την ένταση των αντιδράσεων, λέγοντας ότι το κλιπ και η συμμετοχή έχουν τύχει «θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά» και ότι οι αντιδράσεις σε πλατφόρμες όπως το YouTube είναι «στην ολότητά τους θετικές».



Προσθέτει επίσης ότι μεγάλο μέρος των σχολίων εξυμνεί ακριβώς αυτό που οι επικριτές θεωρούν πρόβλημα, δηλαδή την αντίθεση «παραδοσιακής και μοντέρνας Κύπρου» και το μουσικό ύφος με έθνικ στοιχεία.



«Δεν είναι προεδρία, είναι Eurovision» Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε μια συζήτηση που πήγε να ανοίξει παραπλεύρως, αν δηλαδή η συμμετοχή «ταιριάζει» με την εικόνα της χώρας λόγω της προεδρίας που ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026.



Το ΡΙΚ απαντά ότι ο διαγωνισμός «δεν σχετίζεται με την προεδρία», επιμένοντας πως η Eurovision είναι «γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής».