Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας, σύζυγος της Μαίρης Ραζή
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας, σύζυγος της Μαίρης Ραζή
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τα social media
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου του με μία ανάρτηση στα social media.
Ο ηθοποιός και βουλευτής χαρακτήρισε τον σύζυγο της Μαίρης Ραζή σπουδαίο θεατράνθρωπο και έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στο θέατρο που είχε δημιουργήσει το ζευγάρι, αλλά και στη δραματική σχολή που είχε ιδρύσει. Για τον Σπύρο Μπιμπίλα, επρόκειτο για έναν άνθρωπο πράο, εργασιομανή, τελειομανή, αλλά και για έναν εργάτη του θεάτρου με αγάπη για τους νέους.
Στην ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στο Instagram αναφέρεται: «Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε τη θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας ο σπουδαίος θεατράνθρωπος, ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το θέατρο της οδού Ερμού και μετά το ιστορικό πια θέατρο ΠΡΟΒΑ με τις τόσες επιτυχίες. Με τον Σωτήρη πρωτογνωριστήκαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ το σήριαλ που άφησε εποχή το 81. Άνθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους κι αυτό το έδειχνε καθημερινά μαζί με τη Μαίρη στη Δραματική Σχολή που δημιούργησαν. Κουράγιο στη Μαίρη και την κόρη τους την αγαπημένη ηθοποιό και φίλη μας Κοραλία Τσογκα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Σωτήρη».
Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
Ο ηθοποιός και βουλευτής χαρακτήρισε τον σύζυγο της Μαίρης Ραζή σπουδαίο θεατράνθρωπο και έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στο θέατρο που είχε δημιουργήσει το ζευγάρι, αλλά και στη δραματική σχολή που είχε ιδρύσει. Για τον Σπύρο Μπιμπίλα, επρόκειτο για έναν άνθρωπο πράο, εργασιομανή, τελειομανή, αλλά και για έναν εργάτη του θεάτρου με αγάπη για τους νέους.
Στην ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στο Instagram αναφέρεται: «Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε τη θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας ο σπουδαίος θεατράνθρωπος, ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το θέατρο της οδού Ερμού και μετά το ιστορικό πια θέατρο ΠΡΟΒΑ με τις τόσες επιτυχίες. Με τον Σωτήρη πρωτογνωριστήκαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ το σήριαλ που άφησε εποχή το 81. Άνθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους κι αυτό το έδειχνε καθημερινά μαζί με τη Μαίρη στη Δραματική Σχολή που δημιούργησαν. Κουράγιο στη Μαίρη και την κόρη τους την αγαπημένη ηθοποιό και φίλη μας Κοραλία Τσογκα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Σωτήρη».
Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
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