Η Κιμ Καρντάσιαν παρέδωσε μαθήματα σέλφι στον Γουίλ Φέρελ, δείτε βίντεο
Η Κιμ Καρντάσιαν παρέδωσε μαθήματα σέλφι στον Γουίλ Φέρελ, δείτε βίντεο
Η τηλεπερσόνα και ο ηθοποιός έκαναν ένα σκετς στο πλαίσιο προώθησης της νέας σειράς «The Hawk» που κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου
Μαθήματα σέλφι παρέδωσε στον Γουίλ Φέρελ η Κιμ Καρντάσιαν σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram.
Στο βίντεο που ανέβασαν συγκεκριμένα την Τρίτη 16 Ιουνίου προωθώντας τη νέα σειρά του ηθοποιού «The Hawk», η 45χρονη τηλεπερσόνα καθοδηγεί τον 58χρονο ώστε να πάρει τη σωστή πόζα, ρωτώντας τον ποια είναι η «καλή του πλευρά». Εκείνος απαντά: «Δεν ξέρω… έχει κανείς καλή πλευρά;».
Η Καρντάσιαν τότε του λέει: «Άσε με να σου δείξω», στρέφοντας την κάμερα προς τον εαυτό της. Συνεχίζοντας την καθοδήγηση, αναφέρει: «Ναι, λοιπόν, κατέβασε λίγο το πηγούνι, λίγο προς τα έξω, βρες την καλή σου πλευρά», με τον Φέρελ να επισημαίνει: «Θεέ μου, φαίνεσαι φανταστική».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, ο ηθοποιός επιχειρεί να τραβήξει άλλη μία φωτογραφία και ρωτά: «Φαίνεται καλό αυτό;», με την Καρντάσιαν να σχολιάζει ότι θα πρέπει να βάλει ένα φίλτρο. Αφού, λοιπόν, εφαρμόζει ένα έντονο φίλτρο που αλλάζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο Φέρελ σχολιάζει: «Ω, Θεέ μου, φαίνομαι καταπληκτικός. Είμαι πανέμορφος. Αυτό είναι κορυφαίο».
Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο Φέρελ εμφανίζεται στον ρόλο του Λόνι, που είναι ένας πρώην επιτυχημένος παίκτης του γκολφ που προσπαθεί να επιστρέψει στην κορυφή. Υποδύεται δηλαδή τον χαρακτήρα της νέας σειράς του που κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου.
Δείτε το τρέιλερ
Η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι η μοναδική στο προφίλ lonniethehawk, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης. Στη λεζάντα του βίντεο αναφέρεται: «Με λένε Λόνι Χόκινς. Αυτή είναι μια ανάρτηση στο Instagram. Παρακαλώ σχολιάστε αν την ανάρτησα. Ευχαριστώ την Κιμ που με βοήθησε να την ανεβάσω. Περνάει αυτό; Μπορούν οι άνθρωποι να το δουν; Σχολιάστε παρακάτω αν μπορείτε να δείτε αυτή την ανάρτηση. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε κεφαλαία».
Ο Φέρελ δεν διατηρεί επίσημο λογαριασμό στο Instagram και είχε διαγράψει το προφίλ του στο Facebook το 2018, με τον ίδιο να δηλώνει τότε πως «πάντα είχαε μια αποστροφή προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», σημειώνοντας ότι τα χρησιμοποιούσε κυρίως για την προώθηση προσωπικών του έργων και φιλανθρωπικών δράσεων.
Στο βίντεο που ανέβασαν συγκεκριμένα την Τρίτη 16 Ιουνίου προωθώντας τη νέα σειρά του ηθοποιού «The Hawk», η 45χρονη τηλεπερσόνα καθοδηγεί τον 58χρονο ώστε να πάρει τη σωστή πόζα, ρωτώντας τον ποια είναι η «καλή του πλευρά». Εκείνος απαντά: «Δεν ξέρω… έχει κανείς καλή πλευρά;».
Η Καρντάσιαν τότε του λέει: «Άσε με να σου δείξω», στρέφοντας την κάμερα προς τον εαυτό της. Συνεχίζοντας την καθοδήγηση, αναφέρει: «Ναι, λοιπόν, κατέβασε λίγο το πηγούνι, λίγο προς τα έξω, βρες την καλή σου πλευρά», με τον Φέρελ να επισημαίνει: «Θεέ μου, φαίνεσαι φανταστική».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Έπειτα, ο ηθοποιός επιχειρεί να τραβήξει άλλη μία φωτογραφία και ρωτά: «Φαίνεται καλό αυτό;», με την Καρντάσιαν να σχολιάζει ότι θα πρέπει να βάλει ένα φίλτρο. Αφού, λοιπόν, εφαρμόζει ένα έντονο φίλτρο που αλλάζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο Φέρελ σχολιάζει: «Ω, Θεέ μου, φαίνομαι καταπληκτικός. Είμαι πανέμορφος. Αυτό είναι κορυφαίο».
Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο Φέρελ εμφανίζεται στον ρόλο του Λόνι, που είναι ένας πρώην επιτυχημένος παίκτης του γκολφ που προσπαθεί να επιστρέψει στην κορυφή. Υποδύεται δηλαδή τον χαρακτήρα της νέας σειράς του που κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου.
Δείτε το τρέιλερ
Η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι η μοναδική στο προφίλ lonniethehawk, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης. Στη λεζάντα του βίντεο αναφέρεται: «Με λένε Λόνι Χόκινς. Αυτή είναι μια ανάρτηση στο Instagram. Παρακαλώ σχολιάστε αν την ανάρτησα. Ευχαριστώ την Κιμ που με βοήθησε να την ανεβάσω. Περνάει αυτό; Μπορούν οι άνθρωποι να το δουν; Σχολιάστε παρακάτω αν μπορείτε να δείτε αυτή την ανάρτηση. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε κεφαλαία».
Ο Φέρελ δεν διατηρεί επίσημο λογαριασμό στο Instagram και είχε διαγράψει το προφίλ του στο Facebook το 2018, με τον ίδιο να δηλώνει τότε πως «πάντα είχαε μια αποστροφή προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», σημειώνοντας ότι τα χρησιμοποιούσε κυρίως για την προώθηση προσωπικών του έργων και φιλανθρωπικών δράσεων.
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