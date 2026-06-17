Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Η κωμωδία δεν μου ερχόταν εύκολα γιατί με είχαν κατηγοριοποιήσει σαν ζεν πρεμιέ
Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Η κωμωδία δεν μου ερχόταν εύκολα γιατί με είχαν κατηγοριοποιήσει σαν ζεν πρεμιέ
Μας «κλειδώνουν» σε ρόλους και είναι δύσκολο να γίνει ανατροπή, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Σαν ζεν πρεμιέ είχαν κατηγοριοποιήσει τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη ως ηθοποιό, γι' αυτό θεωρεί πως δεν του πρότειναν εύκολα ρόλους σε κωμωδίες.
Ο ίδιος σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» ανέφερε πως ειδικά στην τηλεόραση οι ηθοποιοί μπαίνουν σε καλούπια από τα οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν, ωστόσο εκείνος πάντοτε ψαχνόταν και ήθελε να δοκιμαστεί σε διαφορετικά μονοπάτια: «Τις περισσότερες φορές μας “κλειδώνουν” σε ρόλους. Είναι δύσκολο να γίνει ανατροπή γιατί μας βάζουν σε ένα είδος μανιέρας, σε ένα καλούπι, ειδικά στην τηλεόραση. Προσπάθησα, αλλά στην αρχή όχι συνειδητά, να πηγαίνω σε διαφορετικούς χώρους και θεατρικούς. Αυτό νομίζω πως με ατσάλωσε σαν ηθοποιό. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να με έβλεπες σε ένα πολύ εμπορικό θέατρο, όπως ξεκίνησα το μακρινό 1997, μετά να βρίσκομαι στην Επίδαυρο με παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου ή του Κρατικού θέατρο βορείου Ελλάδος ή δεν ξέρω και γω τι ή σε θέατρα πιο “ποιοτικά” και μικρά, το Απλό Θέατρο ή το Ανοιχτό Θέατρο. Οπότε όλο αυτό το πράμα νομίζω πως με γαλούχησε και δεν με φόβιζε στο να πάω κάπου. Στην αρχή έτρεχα στις οντισιόν, όπως όλοι μας, να δούμε τι γίνεται», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια επισήμανε: «Πάντα ψαχνόμουν. Ειδικά το θέμα της κωμωδίας, στην αρχή, δεν μου ερχόταν εύκολα γιατί με είχαν κατηγοριοποιήσει σαν ζεν πρεμιέ. Μου έλεγε η δασκάλα μου, Ρένη Πιττακή στο θέατρο Τέχνης, "Εσύ, αγάπη μου, δεν είσαι ζεν πρεμιέ, είσαι ζεν χαζέν". Αυτό μου έκανε καλό».
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Ο ίδιος σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» ανέφερε πως ειδικά στην τηλεόραση οι ηθοποιοί μπαίνουν σε καλούπια από τα οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν, ωστόσο εκείνος πάντοτε ψαχνόταν και ήθελε να δοκιμαστεί σε διαφορετικά μονοπάτια: «Τις περισσότερες φορές μας “κλειδώνουν” σε ρόλους. Είναι δύσκολο να γίνει ανατροπή γιατί μας βάζουν σε ένα είδος μανιέρας, σε ένα καλούπι, ειδικά στην τηλεόραση. Προσπάθησα, αλλά στην αρχή όχι συνειδητά, να πηγαίνω σε διαφορετικούς χώρους και θεατρικούς. Αυτό νομίζω πως με ατσάλωσε σαν ηθοποιό. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να με έβλεπες σε ένα πολύ εμπορικό θέατρο, όπως ξεκίνησα το μακρινό 1997, μετά να βρίσκομαι στην Επίδαυρο με παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου ή του Κρατικού θέατρο βορείου Ελλάδος ή δεν ξέρω και γω τι ή σε θέατρα πιο “ποιοτικά” και μικρά, το Απλό Θέατρο ή το Ανοιχτό Θέατρο. Οπότε όλο αυτό το πράμα νομίζω πως με γαλούχησε και δεν με φόβιζε στο να πάω κάπου. Στην αρχή έτρεχα στις οντισιόν, όπως όλοι μας, να δούμε τι γίνεται», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια επισήμανε: «Πάντα ψαχνόμουν. Ειδικά το θέμα της κωμωδίας, στην αρχή, δεν μου ερχόταν εύκολα γιατί με είχαν κατηγοριοποιήσει σαν ζεν πρεμιέ. Μου έλεγε η δασκάλα μου, Ρένη Πιττακή στο θέατρο Τέχνης, "Εσύ, αγάπη μου, δεν είσαι ζεν πρεμιέ, είσαι ζεν χαζέν". Αυτό μου έκανε καλό».
Δείτε το βίντεο
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