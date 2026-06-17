Θοδωρής Μαραντίνης για το τέλος των Onirama: Έκρινα ότι είναι καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο, ίσως και σοφό
Θοδωρής Μαραντίνης για το τέλος των Onirama: Έκρινα ότι είναι καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο, ίσως και σοφό
Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με αυτή την απόφαση, εκμυστηρεύτηκε ο τραγουδιστής
Αναφερόμενος στo τέλος των Onirama, ο Θοδωρής Μαραντίνης τόνισε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη απόφαση που κλήθηκε να πάρει.
Αφού εξήγησε, ότι πρόκειται περισσότερο για μία αναγκαία παύση παρά για οριστικό τέλος, ο τραγουδιστής επισήμανε ότι είναι να καταλαβαίνει κάποιος πότε πρέπει να σταματά κάτι. Παρότι δυσκολεύτηκε τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, θεωρεί ότι αυτό το βήμα ήταν χρήσιμο, ωφέλιμο και ενδεχομένως σοφό.
Ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 17 Ιουνίου, και δήλωσε πως έκρινε πως θα τον ωφελούσε το τέλος των Onirama. Αυτό δεν ωστόσο ότι δεν δυσκολεύτηκε η συγκεκριμένη απόφαση. «Το κατάλαβα για μένα ότι είναι ωραίο κάποια στιγμή, κάποια πράγματα να βάζεις μια άνω τελεία. Γιατί εγώ έτσι το λέω. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύει πολύ ούτε στο “ποτέ”, ούτε στο “πάντα”. Οπότε, αυτό που μου αρέσει και να λέω και για τους Onirama και για τη φάση αυτή που έχει συμβεί τώρα, είναι ότι έχουμε βάλει μια άνω τελεία. Έκρινα ότι αυτό είναι καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο, και ίσως και σοφό, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για αυτή την απόφαση, όπως δυσκολεύτηκαν και τα παιδιά», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Για εκείνον, μια παύση μπορεί να οδηγήσει αργότερα σε επανένωση και νέο επαναπροσδιορισμό. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Μετά από τόσες δεκαετίες, νομίζω ότι έχει μια διαφορά με τις ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή αυτό και έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις που πολλά συγκροτήματα έκαναν ένα κενό, μετά ξαναβρεθήκαν, έκαναν μεγαλύτερη καριέρα, έκαναν μικρότερη, δηλαδή είτε από συγκροτήματα πολύ μεγάλα στο εξωτερικό, όπως και εδώ, που μπορούν και επαναπροσδιορίζονται μαζί. Θεωρώ ότι είναι σοφό να μπορείς να αντιληφθείς πότε πρέπει κάτι να το σταματήσεις, και να μην σε σταματήσει. Και νομίζω ότι εμείς βρήκαμε το χρόνο και τη στιγμή που έπρεπε να το σταματήσουμε εμείς».
Η απομάκρυνσή του από το πλαίσιο των Onirama τού έδωσε την ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί δημιουργικά και να κινηθεί με μεγαλύτερη ελευθερία. «Κατάλαβα ότι αυτό εμένα, αυτή τη στιγμή, μου έχει δώσει μια ώθηση στο να ξαναπροσδιοριστώ. Οπότε αυτό μου βγάζει πολλή δημιουργικότητα. Και μου δίνει μια νέα φόρα. Μου αφήνει ένα περιθώριο μεγαλύτερο, γιατί δεν υπάρχει το πλαίσιο των Onirama, που έτσι κι αλλιώς ήταν, κάποια στιγμή σε περιορίζει με την καλή έννοια. Με την έννοια του ότι έχεις ένα στιλ και ένα χαρακτήρα. Και τώρα ουσιαστικά έχω ένα λευκό καμβά, αλλά με πολλά χρώματα μαζί μου, που μπορώ να ζωγραφίσω ό,τι θέλω», κατέληξε.
Αφού εξήγησε, ότι πρόκειται περισσότερο για μία αναγκαία παύση παρά για οριστικό τέλος, ο τραγουδιστής επισήμανε ότι είναι να καταλαβαίνει κάποιος πότε πρέπει να σταματά κάτι. Παρότι δυσκολεύτηκε τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, θεωρεί ότι αυτό το βήμα ήταν χρήσιμο, ωφέλιμο και ενδεχομένως σοφό.
Ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 17 Ιουνίου, και δήλωσε πως έκρινε πως θα τον ωφελούσε το τέλος των Onirama. Αυτό δεν ωστόσο ότι δεν δυσκολεύτηκε η συγκεκριμένη απόφαση. «Το κατάλαβα για μένα ότι είναι ωραίο κάποια στιγμή, κάποια πράγματα να βάζεις μια άνω τελεία. Γιατί εγώ έτσι το λέω. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύει πολύ ούτε στο “ποτέ”, ούτε στο “πάντα”. Οπότε, αυτό που μου αρέσει και να λέω και για τους Onirama και για τη φάση αυτή που έχει συμβεί τώρα, είναι ότι έχουμε βάλει μια άνω τελεία. Έκρινα ότι αυτό είναι καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο, και ίσως και σοφό, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για αυτή την απόφαση, όπως δυσκολεύτηκαν και τα παιδιά», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Για εκείνον, μια παύση μπορεί να οδηγήσει αργότερα σε επανένωση και νέο επαναπροσδιορισμό. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Μετά από τόσες δεκαετίες, νομίζω ότι έχει μια διαφορά με τις ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή αυτό και έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις που πολλά συγκροτήματα έκαναν ένα κενό, μετά ξαναβρεθήκαν, έκαναν μεγαλύτερη καριέρα, έκαναν μικρότερη, δηλαδή είτε από συγκροτήματα πολύ μεγάλα στο εξωτερικό, όπως και εδώ, που μπορούν και επαναπροσδιορίζονται μαζί. Θεωρώ ότι είναι σοφό να μπορείς να αντιληφθείς πότε πρέπει κάτι να το σταματήσεις, και να μην σε σταματήσει. Και νομίζω ότι εμείς βρήκαμε το χρόνο και τη στιγμή που έπρεπε να το σταματήσουμε εμείς».
Η απομάκρυνσή του από το πλαίσιο των Onirama τού έδωσε την ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί δημιουργικά και να κινηθεί με μεγαλύτερη ελευθερία. «Κατάλαβα ότι αυτό εμένα, αυτή τη στιγμή, μου έχει δώσει μια ώθηση στο να ξαναπροσδιοριστώ. Οπότε αυτό μου βγάζει πολλή δημιουργικότητα. Και μου δίνει μια νέα φόρα. Μου αφήνει ένα περιθώριο μεγαλύτερο, γιατί δεν υπάρχει το πλαίσιο των Onirama, που έτσι κι αλλιώς ήταν, κάποια στιγμή σε περιορίζει με την καλή έννοια. Με την έννοια του ότι έχεις ένα στιλ και ένα χαρακτήρα. Και τώρα ουσιαστικά έχω ένα λευκό καμβά, αλλά με πολλά χρώματα μαζί μου, που μπορώ να ζωγραφίσω ό,τι θέλω», κατέληξε.
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