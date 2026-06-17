Αλέξης Παππάς: Οι πρωινές εκπομπές με χαρακτήρισαν τοξικό, είπαν διάφορα και τα ανέχτηκα
Αλέξης Παππάς: Οι πρωινές εκπομπές με χαρακτήρισαν τοξικό, είπαν διάφορα και τα ανέχτηκα
Ακόμα και δικοί μου άνθρωποι έπεσαν από τα σύννεφα, πρόσθεσε ο πρώην παίκτης του Survivor
Επίθεση θεωρεί πως δέχθηκε ο Αλέξης Παππάς από πρωινές εκπομπές. Ο πρώην παίκτης του Survivor τόνισε ότι οι χαρακτηρισμοί που του απέδωσαν τηλεοπτικά πρόσωπα ξάφνιασαν ακόμα και άτομα από το περιβάλλον του. Αν και, όπως είπε, του πρόσαψαν πολλά, εκείνος υπήρξε ανεκτικός.
Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ο Αλέξης Παππάς, επισήμανε ότι η δημόσια έκθεση συνοδεύεται από κακεντρεχή και προσβλητικά σχόλια μέχρι κατάρες. «Όταν τραβάς την προσοχή και δίνεις το δικαίωμα στον κόσμο να σε σχολιάζει, ξέρεις πολύ καλά ότι πολλές ατάκες φορούν ακόμα και την υγεία του άλλου. Η επιθυμία του είναι να σε δει με καρκίνους, με αρρώστιες και τα λοιπά οπότε καταλαβαίνεις σε τι μεγάλο τέλμα έχει φτάσει η κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, στάθηκε στους χαρακτηρισμούς που έγιναν για το πρόσωπό του από τα τηλεοπτικά πάνελ. «Εμένα με χαρακτήρισαν λοιπόν, είπαν διάφορα και τα ανέχτηκα. Ακόμα και δικοί μου άνθρωποι έπεσαν από τα σύννεφα όταν με χαρακτήριζαν οι πρωινές εκπομπές ως τοξικό και χίλια δυο πράγματα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σύντροφό του, με την οποία είναι μαζί περίπου δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Με τη σύντροφο μου είμαστε μαζί σχεδόν δυο χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Προφανώς, όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο μαθαίνουμε και από τα λάθη μας και οι επιλογές μας γίνονται πιο συγκεκριμένες. Ξέρουμε τι θέλουμε, αυτή είναι η ομορφιά της ζωής».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ο Αλέξης Παππάς, επισήμανε ότι η δημόσια έκθεση συνοδεύεται από κακεντρεχή και προσβλητικά σχόλια μέχρι κατάρες. «Όταν τραβάς την προσοχή και δίνεις το δικαίωμα στον κόσμο να σε σχολιάζει, ξέρεις πολύ καλά ότι πολλές ατάκες φορούν ακόμα και την υγεία του άλλου. Η επιθυμία του είναι να σε δει με καρκίνους, με αρρώστιες και τα λοιπά οπότε καταλαβαίνεις σε τι μεγάλο τέλμα έχει φτάσει η κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, στάθηκε στους χαρακτηρισμούς που έγιναν για το πρόσωπό του από τα τηλεοπτικά πάνελ. «Εμένα με χαρακτήρισαν λοιπόν, είπαν διάφορα και τα ανέχτηκα. Ακόμα και δικοί μου άνθρωποι έπεσαν από τα σύννεφα όταν με χαρακτήριζαν οι πρωινές εκπομπές ως τοξικό και χίλια δυο πράγματα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σύντροφό του, με την οποία είναι μαζί περίπου δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Με τη σύντροφο μου είμαστε μαζί σχεδόν δυο χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Προφανώς, όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο μαθαίνουμε και από τα λάθη μας και οι επιλογές μας γίνονται πιο συγκεκριμένες. Ξέρουμε τι θέλουμε, αυτή είναι η ομορφιά της ζωής».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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