Η ανάρτηση της Τζέιμι Λι Κέρτις για την ημέρα γενεθλίων της αδερφής της: Θα γινόταν 70, αντί γι' αυτό την αποχαιρετούμε
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Τζέιμι Λι Κέρτις Αδερφή Γενέθλια

Η ανάρτηση της Τζέιμι Λι Κέρτις για την ημέρα γενεθλίων της αδερφής της: Θα γινόταν 70, αντί γι' αυτό την αποχαιρετούμε

Η ηθοποιός Κέλι Κέρτις έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες

Η ανάρτηση της Τζέιμι Λι Κέρτις για την ημέρα γενεθλίων της αδερφής της: Θα γινόταν 70, αντί γι' αυτό την αποχαιρετούμε
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Τζέιμι Λι Κέρτις για την εκλιπούσα αδερφή της. Η ηθοποιός Κέλι Κέρτις, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες, θα γινόταν σήμερα 70 ετών.

Η σταρ του Χόλιγουντ τόνισε πως αντί να γιορτάζουν τα γενέθλιά της, οι οικείοι της την αποχαιρετούν, θυμούμενοι τη λάμψη, την ομορφιά, τη γενναιοδωρία και τη χάρη της. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συνόδευσε τα λόγια που αφιέρωσε στην αδερφή της με μία φωτογραφία των δυο τους από τα νεανικά τους χρόνια.

«Η αδερφή μου, Κέλι, γεννήθηκε σαν σήμερα και θα γινόταν 70 ετών. Αντί γι’ αυτό, σήμερα την αποχαιρετούμε και θυμόμαστε τη λάμψη, την ομορφιά, τη γενναιοδωρία και τη χάρη της. Οι λευκές πασχαλιές έχουν ανθίσει και θα στολίσουν τον τάφο της. ''Λένε πως θα ξανασυναντηθούμε κάπου παρακάτω στον δρόμο''», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή της.

Η ανάρτηση της Τζέιμι Λι Κέρτις

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