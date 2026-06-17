O Τζον Μπον Τζόβι ανακοίνωσε ότι έχει αναρρώσει πλήρως μετά την επέμβαση στις φωνητικές χορδές
O Τζον Μπον Τζόβι ανακοίνωσε ότι έχει αναρρώσει πλήρως μετά την επέμβαση στις φωνητικές χορδές
Δεν χάσαμε ποτέ την πίστη μας, δήλωσε ο 64χρονος τραγουδιστής
Πλήρως έχει αναρρώσει ο Τζον Μπον Τζόβι μετά την επέμβαση που έκανε στις φωνητικές χορδές το 2022, η οποία του είχε δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με το αν θα μπορούσε να περιοδεύσει ξανά.
Σε νέα συνέντευξή του στο PEOPLE ο τραγουδιστής αποκάλυψε πώς αισθάνεται καθώς το συγκρότημα ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο την περιοδεία «Forever». Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την τελευταία περιοδεία τους, ενώ αυτή θα είναι η πρώτη μετά την επέμβαση του τραγουδιστή.
«Έχω αναρρώσει πλήρως», δήλωσε, εξηγώντας ότι εργάστηκε επί χρόνια με καθηγητές φωνητικής και ακολούθησε ειδικές ασκήσεις για να ανακτήσει τη φωνή του. «Χρειάστηκε περισσότερο χρόνο απ’ όσο είχα ποτέ φανταστεί, αλλά έπρεπε να γίνει σωστά. Δεν χάσαμε ποτέ την πίστη μας».
Ο 64χρονος καλλιτέχνης υπογράμμισε ότι «δεν έκανε ποτέ κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στις φωνητικές χορδές» και ότι «δεν είχε καταχρήσεις», καθώς είναι «εκπαιδευμένος τραγουδιστής» και γνώριζε πώς να προστατεύει τη φωνή του από σοβαρούς τραυματισμούς.
«Έχω εξασκηθεί στην τέχνη μου», συνέχισε ο Μπον Τζόβι. «Όταν, λοιπόν, ένας γιατρός χρειάστηκε να μου εξηγήσει ότι η μία φωνητική χορδή κυριολεκτικά ατροφούσε, ήταν δύσκολο να το καταλάβω».
Τα μέλη του συγκροτήματός του, μεταξύ των οποίων οι Ντέιβιντ Μπράιαν, Έβερετ Μπράντλεϊ, Χιου ΜακΝτόναλντ, Τζον Σανκς, Τίκο Τόρες και Φιλ Χ, αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες πηγές στήριξής του κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.
«Δεν αμφέβαλαν ποτέ για μένα, δεν αναζήτησαν άλλη δουλειά και δεν αποφάσισαν να αποσυρθούν. Οι θυσίες που έκανε ο καθένας τους για να βρίσκεται δίπλα μου είναι σε εντελώς άλλο επίπεδο», ανέφερε ο διάσημος τραγουδιστής και συνέχισε: «Μου είπαν: “Όχι, είμαστε μαζί σου”. Ήταν δίπλα μου κάθε ημέρα, σε κάθε πρόβα. Η αγάπη μου για εκείνους έχει γίνει ακόμη βαθύτερη».
Ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο για τον Μπον Τζόβι ήταν ο νέος του ρόλος ως παππούς, μεταξύ άλλων και του παιδιού του γιου του, Τζέικ Μποντζόβι, και της ηθοποιού Μίλι Μπόμπι Μπράουν. «Εκτός δουλειάς, αυτό που μου δίνει χαρά είναι το να αντιλαμβάνομαι ότι ο ήλιος λάμπει. Μπορεί να ακούγεται λίγο τετριμμένο, αλλά δεν είναι», δήλωσε στο PEOPLE.
«Συνήθιζα να δουλεύω ασταμάτητα, πάντα με το κεφάλι σκυμμένο, σκεπτόμενος το αύριο και χωρίς να ζω ποτέ το σήμερα. Όλο αυτό με ανάγκασε όχι μόνο να ζω στο σήμερα, αλλά και να εκτιμώ κάθε σημερινή ημέρα που εξακολουθεί να υπάρχει», πρόσθεσε.
«Έτσι, οι απλές χαρές, όπως το να ξυπνάω σήμερα με την εγγονή μου, να παίζω τένις με κάποιους ανθρώπους που δεν είχα συναντήσει ποτέ στο παρελθόν, να κοιτάζω ένα μικρό φουσκωτό σύννεφο στον ουρανό… Αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Αυτό είναι χαρά», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε νέα συνέντευξή του στο PEOPLE ο τραγουδιστής αποκάλυψε πώς αισθάνεται καθώς το συγκρότημα ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο την περιοδεία «Forever». Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την τελευταία περιοδεία τους, ενώ αυτή θα είναι η πρώτη μετά την επέμβαση του τραγουδιστή.
«Έχω αναρρώσει πλήρως», δήλωσε, εξηγώντας ότι εργάστηκε επί χρόνια με καθηγητές φωνητικής και ακολούθησε ειδικές ασκήσεις για να ανακτήσει τη φωνή του. «Χρειάστηκε περισσότερο χρόνο απ’ όσο είχα ποτέ φανταστεί, αλλά έπρεπε να γίνει σωστά. Δεν χάσαμε ποτέ την πίστη μας».
Ο 64χρονος καλλιτέχνης υπογράμμισε ότι «δεν έκανε ποτέ κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στις φωνητικές χορδές» και ότι «δεν είχε καταχρήσεις», καθώς είναι «εκπαιδευμένος τραγουδιστής» και γνώριζε πώς να προστατεύει τη φωνή του από σοβαρούς τραυματισμούς.
«Έχω εξασκηθεί στην τέχνη μου», συνέχισε ο Μπον Τζόβι. «Όταν, λοιπόν, ένας γιατρός χρειάστηκε να μου εξηγήσει ότι η μία φωνητική χορδή κυριολεκτικά ατροφούσε, ήταν δύσκολο να το καταλάβω».
Τα μέλη του συγκροτήματός του, μεταξύ των οποίων οι Ντέιβιντ Μπράιαν, Έβερετ Μπράντλεϊ, Χιου ΜακΝτόναλντ, Τζον Σανκς, Τίκο Τόρες και Φιλ Χ, αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες πηγές στήριξής του κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.
Jon Bon Jovi Reveals He's 'Fully Recovered' Ahead of Tour 4 Years After Vocal Cord Surgery: 'This Is a Rebirth' (Exclusive) https://t.co/6FZ3THxC6w— People (@people) June 17, 2026
Ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο για τον Μπον Τζόβι ήταν ο νέος του ρόλος ως παππούς, μεταξύ άλλων και του παιδιού του γιου του, Τζέικ Μποντζόβι, και της ηθοποιού Μίλι Μπόμπι Μπράουν. «Εκτός δουλειάς, αυτό που μου δίνει χαρά είναι το να αντιλαμβάνομαι ότι ο ήλιος λάμπει. Μπορεί να ακούγεται λίγο τετριμμένο, αλλά δεν είναι», δήλωσε στο PEOPLE.
«Συνήθιζα να δουλεύω ασταμάτητα, πάντα με το κεφάλι σκυμμένο, σκεπτόμενος το αύριο και χωρίς να ζω ποτέ το σήμερα. Όλο αυτό με ανάγκασε όχι μόνο να ζω στο σήμερα, αλλά και να εκτιμώ κάθε σημερινή ημέρα που εξακολουθεί να υπάρχει», πρόσθεσε.
«Έτσι, οι απλές χαρές, όπως το να ξυπνάω σήμερα με την εγγονή μου, να παίζω τένις με κάποιους ανθρώπους που δεν είχα συναντήσει ποτέ στο παρελθόν, να κοιτάζω ένα μικρό φουσκωτό σύννεφο στον ουρανό… Αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Αυτό είναι χαρά», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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