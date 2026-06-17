Ο Τομ Χόλαντ πρότεινε ως διάδοχό του στον ρόλο του Spider-Man τον Όουεν Κούπερ: Θα ήταν καταπληκτικός
Ο Τομ Χόλαντ πρότεινε ως διάδοχό του στον ρόλο του Spider-Man τον Όουεν Κούπερ: Θα ήταν καταπληκτικός
Ο ηθοποιός εξέφρασε την προτίμησή του για τον 16χρονο, που έγινε γνωστός μέσα από τη μίνι σειρά του Netflix «Adolescence»
Μία πρόταση για τον ηθοποιό που θα μπορούσε να τον διαδεχθεί στον ρόλο του Spider-Man έκανε ο Τομ Χόλαντ, προτείνοντας τον Όουεν Κούπερ και χαρακτηρίζοντάς τον ιδανική επιλογή για τον δημοφιλή υπερήρωα.
Ο Βρετανός ηθοποιός είχε αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι σκοπεύει κάποια στιγμή να παραδώσει τη σκυτάλη του εμβληματικού ρόλου. Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο Χόλαντ ανέφερε πως θεωρεί κατάλληλο για τον ρόλο τον 16χρονο Κούπερ, που έγινε γνωστός μέσα από τη μίνι σειρά του Netflix Adolescence. «Ο Όουεν Κούπερ θα ήταν καταπληκτικός» είπε, προσθέτοντας: «Προφανώς είναι υπερταλαντούχος και αποτελεί θέμα συζήτησης αυτή τη στιγμή».
Ο νεαρός ηθοποιός κέρδισε ευρεία αναγνώριση για την ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στο βραβευμένο με Emmy δράμα, όπου υποδύθηκε έναν έφηβο που κατηγορείται για τη δολοφονία συμμαθήτριάς του.
Την ίδια ώρα, ο Χόλαντ, ο οποίος ακολούθησε στον ρόλο του Spider-Man τους Τόμπι Μαγκουάιρ και Άντριου Γκάρφιλντ, προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της τέταρτης ταινίας του κινηματογραφικού franchise. Ο ηθοποιός δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να παραμείνει στο franchise ως παραγωγός. Όπως εξήγησε, θα επιθυμούσε να προσφέρει καθοδήγηση στους νεότερους πρωταγωνιστές, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Όουεν Κούπερ έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία να ενσαρκώσει τον δημοφιλή υπερήρωα. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό i-D τον περασμένο Μάρτιο είχε πει χαρακτηριστικά: «Θέλω να υποδυθώ τον Spider-Man».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Βρετανός ηθοποιός είχε αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι σκοπεύει κάποια στιγμή να παραδώσει τη σκυτάλη του εμβληματικού ρόλου. Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο Χόλαντ ανέφερε πως θεωρεί κατάλληλο για τον ρόλο τον 16χρονο Κούπερ, που έγινε γνωστός μέσα από τη μίνι σειρά του Netflix Adolescence. «Ο Όουεν Κούπερ θα ήταν καταπληκτικός» είπε, προσθέτοντας: «Προφανώς είναι υπερταλαντούχος και αποτελεί θέμα συζήτησης αυτή τη στιγμή».
Tom Holland On Spider-Man Successor: "Owen Cooper Would Be Awesome" https://t.co/vyfrhgZc2Q— Deadline (@DEADLINE) June 17, 2026
Την ίδια ώρα, ο Χόλαντ, ο οποίος ακολούθησε στον ρόλο του Spider-Man τους Τόμπι Μαγκουάιρ και Άντριου Γκάρφιλντ, προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της τέταρτης ταινίας του κινηματογραφικού franchise. Ο ηθοποιός δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να παραμείνει στο franchise ως παραγωγός. Όπως εξήγησε, θα επιθυμούσε να προσφέρει καθοδήγηση στους νεότερους πρωταγωνιστές, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Όουεν Κούπερ έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία να ενσαρκώσει τον δημοφιλή υπερήρωα. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό i-D τον περασμένο Μάρτιο είχε πει χαρακτηριστικά: «Θέλω να υποδυθώ τον Spider-Man».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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