Με μαχαιριά στο στήθος δολοφονήθηκε ο τραγουδιστής Talay Riley που είχε συνεργαστεί με Ντούα Λίπα και Jessie J

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Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και συνθέτης Talay Riley, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την Ντούα Λίπα και τη Jessie J, πέθανε, έχοντας μαχαιρωθεί στο στήθος, όπως έγινε γνωστό κατά την έναρξη της δικαστικής έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του.Ο Μαρκ Οραμπίγι, όπως είναι το πραγματικά του όνομα, εντοπίστηκε με τραύματα από μαχαίρι σε κήπο στο Σίλβερταουν του ανατολικού Λονδίνου, το πρωί της 5ης Ιουνίου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.Η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Οραμπίγι πέθανε από τραύματα στον θώρακα ή στην κοιλιακή χώρα, τα οποία προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο, όπως ακούστηκε σήμερα στο ιατροδικαστικό δικαστήριο του ανατολικού Λονδίνου. Τρία άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για δολοφονία την ημέρα του θανάτου του Οραμπίγι.Ένας 27χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Ένας 24χρονος άνδρας και μία 25χρονη γυναίκα αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ληφθούν περαιτέρω μέτρα εις βάρος τους, αφού ανακρίθηκαν.Ο Οραμπίγι, ο οποίος είχε επίσης συνεργαστεί με τον Κρεγκ Ντέιβιντ και τον Άσερ, είχε συμμετάσχει στη δημιουργία επιτυχιών όπως το «Young Dumb & Broke» του Καλίντ και το «Afterglow» της Μπέκι Χιλ, το οποίο έγινε τριπλά πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κέρδισε Grammy μαζί με τον αδελφό του για τη συνδημιουργία του τραγουδιού «Lights On» της H.E.R. το 2020.Η ιατροδικαστής Νάντια Περσόντ ανέφερε ότι δεν θα καθορίσει προς το παρόν την περαιτέρω πορεία της έρευνας, καθώς η αστυνομική διερεύνηση για τον θάνατο του Οραμπίγι βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, η διαδικασία θα ανασταλεί σε περίπτωση που ασκηθούν ποινικές διώξεις.Η Περσόντ ανέφερε ακόμη ότι η οικογένεια του Οραμπίγι, η οποία έχει ενημερωθεί για την έναρξη της έρευνας, αναγνωρίστηκε ως «μέρος με ενδιαφέρον». Αυτό σημαίνει ότι οι συγγενείς του θα μπορούν να καταθέσουν στοιχεία και να υποβάλουν ερωτήσεις στους μάρτυρες κατά τη μελλοντική διαδικασία. Η επανεξέταση της υπόθεσης ορίστηκε σε τρεις μήνες από τώρα.Η επικεφαλής επιθεωρήτρια Τζοάνα Γιορκ, η οποία ηγείται της έρευνας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, είχε δηλώσει προηγουμένως: «Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και οι σκέψεις μου παραμένουν στην οικογένεια και στους αγαπημένους του Μαρκ. Η έρευνά μας συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε οποιονδήποτε βρισκόταν στην περιοχή την ώρα του περιστατικού να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να ακούσουμε οποιονδήποτε ενδέχεται να διαθέτει υλικό από κάμερες ασφαλείας ή άλλο οπτικό υλικό από το πρωινό του περιστατικού, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνά μας».Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανέφερε: «Δεχθήκαμε κλήση στις 9:00 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου για αναφορές σχετικά με επίθεση με μαχαίρι στη λεωφόρο Πάνκχερστ, στο Σίλβερταουν, με ταχυδρομικό κώδικα E16. Στείλαμε στο σημείο ένα πλήρωμα ασθενοφόρου, δύο διασώστες με οχήματα άμεσης επέμβασης και έναν υπεύθυνο διαχείρισης περιστατικών. Αποστείλαμε επίσης με αυτοκίνητο μία ομάδα αντιμετώπισης τραυμάτων από την αεροπορική υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου. «Παρείχαμε τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα στο σημείο και τον μεταφέραμε κατά προτεραιότητα σε μεγάλο κέντρο αντιμετώπισης τραυμάτων».