Νίκος Μουτσινάς: Αυτή τη στιγμή είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου
Νίκος Μουτσινάς: Αυτή τη στιγμή είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου
Είμαι πολύ πιο χαλαρός και ήρεμος, εξήγησε ο ηθοποιός και παρουσιαστής
Σε μία ουσιαστική επανεκκίνηση είχε οδηγήσει τον Νίκο Μουτσινά η αποχή του από την τηλεόραση. Ο ηθοποιός έχει επιστρέψει με την παρουσίαση ενός τηλεπαιχνιδιού και πλέον νιώθει πιο χαλαρός και ήρεμος. Θεωρεί μάλιστα πως σήμερα είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.
«Σίγουρα έκανα restart όταν σταμάτησα να κάνω τηλεόραση για έναν χρόνο. Εκεί ξεκίνησε όλο το κομμάτι και μετά, σιγά σιγά, εξωτερικά και εσωτερικά που έχει γίνει εδώ και καιρό. Πιστεύω ότι είμαι, αυτή τη στιγμή, η καλύτερη version που θα μπορούσα να είμαι σε αυτή τη φάση με το μυαλό που έχω και με τις σκέψεις που κάνω. Είμαι πολύ πιο χαλαρός και ήρεμος, δεν νιώθω καμία τσίτα και προτεραιότητα είμαι εγώ», τόνισε ο Νίκος Μουτσινάς στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 17 Ιουνίου.
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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι επιδίωξή του δεν είναι να απασχολεί με τα λεγόμενά του. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφεύγει να κάνει δηλώσεις. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Δεν είναι το ζητούμενο μου να κάνω δηλώσεις και να σχολιάζομαι μετά, αλήθεια. Με ρωτάνε κάτι, απαντάω. Αποφεύγω να κάνω και δηλώσεις γενικά, όχι από άποψη και ύφος αλλά δεν θέλω γιατί δεν με ενδιαφέρει όλο το μετά, το γύρω γύρω. Ο καθένας να κάνει τη μετάφραση του ενώ, εκείνη τη στιγμή, δεν είσαι παρών για να πεις “όχι, εννοούσα κάτι τέτοιο ή κάτι άλλο”. Οπότε, επειδή με κουράζει πάρα πολύ, δεν θέλω να μιλάω και να λέω την άποψη μου για πολλά πολλά».
Η στροφή του σε ένα διαφορετικό τηλεοπτικό format τού επέτρεψε να απομακρυνθεί από τον σχολιασμό και την ανάγκη δημόσιας τοποθέτησης, γεγονός που τον χαροποιεί. «Μέχρι τώρα την έλεγα σε εκπομπές μου, τώρα που έχω αλλάξει στιλ εκπομπής και είμαι σε τηλεπαιχνίδι δεν χρειάζεται να πω καμία άποψη. Είμαι πολύ χαρούμενος και ας μη σχολιάζω, να είναι καλά, δεν θέλω», τόνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Σίγουρα έκανα restart όταν σταμάτησα να κάνω τηλεόραση για έναν χρόνο. Εκεί ξεκίνησε όλο το κομμάτι και μετά, σιγά σιγά, εξωτερικά και εσωτερικά που έχει γίνει εδώ και καιρό. Πιστεύω ότι είμαι, αυτή τη στιγμή, η καλύτερη version που θα μπορούσα να είμαι σε αυτή τη φάση με το μυαλό που έχω και με τις σκέψεις που κάνω. Είμαι πολύ πιο χαλαρός και ήρεμος, δεν νιώθω καμία τσίτα και προτεραιότητα είμαι εγώ», τόνισε ο Νίκος Μουτσινάς στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 17 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι επιδίωξή του δεν είναι να απασχολεί με τα λεγόμενά του. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφεύγει να κάνει δηλώσεις. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Δεν είναι το ζητούμενο μου να κάνω δηλώσεις και να σχολιάζομαι μετά, αλήθεια. Με ρωτάνε κάτι, απαντάω. Αποφεύγω να κάνω και δηλώσεις γενικά, όχι από άποψη και ύφος αλλά δεν θέλω γιατί δεν με ενδιαφέρει όλο το μετά, το γύρω γύρω. Ο καθένας να κάνει τη μετάφραση του ενώ, εκείνη τη στιγμή, δεν είσαι παρών για να πεις “όχι, εννοούσα κάτι τέτοιο ή κάτι άλλο”. Οπότε, επειδή με κουράζει πάρα πολύ, δεν θέλω να μιλάω και να λέω την άποψη μου για πολλά πολλά».
Η στροφή του σε ένα διαφορετικό τηλεοπτικό format τού επέτρεψε να απομακρυνθεί από τον σχολιασμό και την ανάγκη δημόσιας τοποθέτησης, γεγονός που τον χαροποιεί. «Μέχρι τώρα την έλεγα σε εκπομπές μου, τώρα που έχω αλλάξει στιλ εκπομπής και είμαι σε τηλεπαιχνίδι δεν χρειάζεται να πω καμία άποψη. Είμαι πολύ χαρούμενος και ας μη σχολιάζω, να είναι καλά, δεν θέλω», τόνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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