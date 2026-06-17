Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με τη σύντροφό του στη Βιέννη
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Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ σύντροφος

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με τη σύντροφό του στη Βιέννη

Ο ηθοποιός και η  Χέδερ Μίλιγκα διατηρούν σχέση εδώ και 14 χρόνια

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με τη σύντροφό του στη Βιέννη
Ιωάννα Μαρίνου
Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του έκανε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, στη Βιέννη.

Ο ηθοποιός και η  Χέδερ Μίλιγκα, με την οποία διατηρεί σχέση εδώ και 14 χρόνια, βρέθηκαν μαζί στην Αυστριακή Παγκόσμια Σύνοδο για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την Τρίτη 16 Ιουνίου, στηρίζοντας την πρωτοβουλία του «The Schwarzenegger Climate Initiative» και πόζαραν μαζί, χαμογελαστοί, μπροστά στις κάμερες.

Η κύρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό παλάτι Χόφμπουργκ, με τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ο πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν και ο καγκελάριος της χώρας Κρίστιαν Στόκερ.

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Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με τη σύντροφό του στη Βιέννη

Ο Σβαρτσενέγκερ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram διάφορα στιγμιότυπα από την εκδήλωση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τα πρόσωπα που έδωσαν το παρών, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη χρονιά.


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Ο ηθοποιός και η σύντροφός του φέρεται πως γνωρίστηκαν το 2012, όταν ο Σβαρτσενέγκερ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο και αναζήτησε φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση ενόψει των γυρισμάτων της ταινίας «Escape Plan». Ο Σιλβέστερ Σταλόνε τον παρέπεμψε στη Μίλιγκαν και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του, ένα γεύμα τους έφερε κοντά: «Πήγα σε εκείνη και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας μου και των γυρισμάτων, της τηλεφώνησα και την κάλεσα για γεύμα για να την ευχαριστήσω. Και μετά το ένα έφερε το άλλο», είχε πει ο ίδιος.

Πριν από τη σχέση του με τη Μίλιγκαν, ο Σβαρτσενέγκερ ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Σράιβερ, ανιψιά του Τζον Φ. Κένεντι.

Φωτογραφίες άρθρου: AFP
Ιωάννα Μαρίνου

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