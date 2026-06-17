Ο Ακύλας στη σκηνή των Mad VMA με το Ferto, δείτε βίντεο
Ο Ακύλας στη σκηνή των Mad VMA με το Ferto, δείτε βίντεο
Η εμφάνιση του τραγουδιστή σηματοδότησε την έναρξη της φετινής διοργάνωσης
Στη σκηνή των Mad VMA, που επέστρεψαν για 23η χρονιά, ανέβηκε ο Ακύλας, σηματοδοτώντας με την εμφάνισή του την έναρξη της φετινής διοργάνωσης.
Ντυμένος στα λευκά και πλαισιωμένος από μία ομάδα χορευτών, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην 70ή Eurovision, στην οποία κατέκτησε τη δέκατη θέση, τραγούδησε για μία ακόμη φορά το Ferto, διαφοροποιώντας ωστόσο τους στίχους. Συγκεκριμένα, ο Ακύλας αντικατέστησε το «βέβαια, αν κερδίσω» με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω». Ένα βίντεο τριάντα δευτερολέπτων από την εμφάνισή του δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Mad στο Instagram.
Δείτε απόσπασμα από την εμφάνισή του
Ντυμένος στα λευκά και πλαισιωμένος από μία ομάδα χορευτών, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην 70ή Eurovision, στην οποία κατέκτησε τη δέκατη θέση, τραγούδησε για μία ακόμη φορά το Ferto, διαφοροποιώντας ωστόσο τους στίχους. Συγκεκριμένα, ο Ακύλας αντικατέστησε το «βέβαια, αν κερδίσω» με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω». Ένα βίντεο τριάντα δευτερολέπτων από την εμφάνισή του δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Mad στο Instagram.
Δείτε απόσπασμα από την εμφάνισή του
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