Η Κέιτ Μπλάνσετ θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
Η ηθοποιός ανέλαβε τη θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας Σύγχρονου Θεάτρου
Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης θα διδάξει η Κέιτ Μπλάνσετ.
Η ηθοποιός ανέλαβε τη θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας Σύγχρονου Θεάτρου, με στόχο να ενθαρρύνει περισσότερους φοιτητές να ασχοληθούν με το θέατρο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Η συνεργασία της με το πανεπιστήμιο αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο και θα διαρκέσει έναν χρόνο.
Η Μπλάνσετ θα λάβει μέρος σε κύκλο συζητήσεων και διαλέξεων, ερχόμενη σε επαφή τόσο με φοιτητές όσο και με την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα και όπως δήλωσε, σκοπεύει να προκαλέσει «μια δημιουργική αναστάτωση» κατά τη διάρκεια της παρουσίας της.
Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δεν διαθέτει πρόγραμμα σπουδών θεατρικών σπουδών, ωστόσο είναι γνωστό για τις πολυάριθμες φοιτητικές θεατρικές ομάδες, οι οποίες παρουσιάζουν παραγωγές υψηλού επιπέδου.
Η Μπλάνσετ αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στη σειρά καλλιτεχνών που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση, με τον θεσμό να έχει ιδρυθεί το 1990. Στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει προσωπικότητες όπως ο Ίαν ΜακΚέλεν, η Μάιρα Σιαλ και η Νταϊάνα Ριγκ.
Η ίδια δήλωσε για τον ρόλο που ανέλαβε: «Η τέχνη καταρρίπτει τα σύνορα και τα όρια της φαντασίας μας. Η θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για μένα να βρεθώ σε άμεσο και ουσιαστικό δημιουργικό διάλογο με την επόμενη γενιά στοχαστών και δημιουργών. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτή τη δημιουργική αναστάτωση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός ανέλαβε τη θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας Σύγχρονου Θεάτρου, με στόχο να ενθαρρύνει περισσότερους φοιτητές να ασχοληθούν με το θέατρο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Η συνεργασία της με το πανεπιστήμιο αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο και θα διαρκέσει έναν χρόνο.
Η Μπλάνσετ θα λάβει μέρος σε κύκλο συζητήσεων και διαλέξεων, ερχόμενη σε επαφή τόσο με φοιτητές όσο και με την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα και όπως δήλωσε, σκοπεύει να προκαλέσει «μια δημιουργική αναστάτωση» κατά τη διάρκεια της παρουσίας της.
CONFIRMED: We're delighted to announce that Cate Blanchett has been appointed as the next Cameron Mackintosh Visiting Professor of Contemporary Theatre at St Catherine’s College.— University of Oxford (@UniofOxford) June 16, 2026
More info ⬇️https://t.co/P95onz5P20 pic.twitter.com/gpXaMBuNLF
Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δεν διαθέτει πρόγραμμα σπουδών θεατρικών σπουδών, ωστόσο είναι γνωστό για τις πολυάριθμες φοιτητικές θεατρικές ομάδες, οι οποίες παρουσιάζουν παραγωγές υψηλού επιπέδου.
Η Μπλάνσετ αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στη σειρά καλλιτεχνών που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση, με τον θεσμό να έχει ιδρυθεί το 1990. Στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει προσωπικότητες όπως ο Ίαν ΜακΚέλεν, η Μάιρα Σιαλ και η Νταϊάνα Ριγκ.
Η ίδια δήλωσε για τον ρόλο που ανέλαβε: «Η τέχνη καταρρίπτει τα σύνορα και τα όρια της φαντασίας μας. Η θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για μένα να βρεθώ σε άμεσο και ουσιαστικό δημιουργικό διάλογο με την επόμενη γενιά στοχαστών και δημιουργών. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτή τη δημιουργική αναστάτωση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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