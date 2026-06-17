Ο ράπερ Mystikal καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για βιασμό
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Ράπερ Βιασμός Φυλάκιση

Ο ράπερ Mystikal καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για βιασμό

Ο κατά κόσμον Μάικλ Λόρενς Τάιλερ κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση για το περιστατικό που έλαβε χώρα το 2022 στη Λουιζιάνα

Ο ράπερ Mystikal καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για βιασμό
Ιωάννα Μαρίνου
Σε ποινή κάθειρξης 20 ετών καταδικάστηκε ο ράπερ Mystikal, κατά κόσμον Μάικλ Λόρενς Τάιλερ, για υπόθεση βιασμού που σημειώθηκε το 2022 στη Λουιζιάνα.

Ο καλλιτέχνης κρίθηκε ένοχος για βιασμό τρίτου βαθμού, έπειτα από ομολογία ενοχής που είχε καταθέσει τον Μάρτιο στο δικαστήριο. Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο 55χρονος φέρεται να δήλωσε πως «αν το έκανε, αξίζει τη μέγιστη ποινή», απευθυνόμενος στο δικαστήριο, την ώρα που το θύμα ζητούσε την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία.


Λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση της ποινής, η υπεράσπισή του επιχείρησε να αποσύρει την ομολογία ενοχής, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο για να εξετάσει πλήρως τις συνέπειες της συμφωνίας. Το αίτημα απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε το 2022, με το θύμα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Ο Mystikal κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση από τη σύλληψή του, στο σωφρονιστικό κατάστημα Ascension Parish, της κομητείας των ΗΠΑ στη Λουιζιάνα.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε άλλες κατηγορίες που είχαν αρχικά εξεταστεί, όπως ληστεία, ενδοοικογενειακή βια, στραγγαλισμό, ψευδή φυλάκιση και απλή εγκληματική ζημία περιουσίας.

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Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Ιωάννα Μαρίνου

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