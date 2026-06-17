Γιώργος Τσούλης: Η σύζυγός μου πέρασε τη δεύτερη εγκυμοσύνη μόνη της, αυτό με ενόχλησε πάρα πάρα πολύ
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Γιώργος Τσούλης Σύζυγος Εγκυμοσύνη

Γιώργος Τσούλης: Η σύζυγός μου πέρασε τη δεύτερη εγκυμοσύνη μόνη της, αυτό με ενόχλησε πάρα πάρα πολύ

Είναι όμως πολύ σκληρό καρύδι, οπότε τα κατάφερε, συμπλήρωσε ο σεφ

Γιώργος Τσούλης: Η σύζυγός μου πέρασε τη δεύτερη εγκυμοσύνη μόνη της, αυτό με ενόχλησε πάρα πάρα πολύ
Στη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσούλης, εξηγώντας πως εκείνη τη βίωσε μόνη της στο σπίτι τους. Το ζευγάρι υποδέχτηκε την κόρη του τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ έχει αποκτήσει έναν ακόμη γιο. Σε συνέντευξή του, ο σεφ εξομολογήθηκε ότι ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρίσκεται δίπλα της.

«Ως ζευγάρι προφανώς και δυσκολευτήκαμε στη γέννηση και του πρώτου και του δεύτερου παιδιού μας. Πιο πολύ, τώρα, στη δεύτερη φορά, επειδή δεν ήμουν στο σπίτι και η Μαριαλένα πέρασε όλη την εγκυμοσύνη μόνη της. Αυτό εμένα με ενόχλησε πάρα πάρα πολύ», σημείωσε ο Γιώργος Τσούλης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου.

Παρόλα αυτά, η γυναίκα του, την οποία χαρακτήρισε «σκληρό καρύδι», κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. «Είναι όμως πολύ σκληρό καρύδι, οπότε τα κατάφερε. Τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και μου χάρισε αυτό το υπέροχο πλασματάκι, αυτό το κοριτσάκι», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Τσούλης διευκρίνισε πως, αν και δεν του λείπει η τηλεόραση, είναι ανοιχτός σε προτάσεις. «Σήμερα δεν μου λείπει το κομμάτι της τηλεόρασης. Δεν λέω όχι αν μου έρθει μια πρόταση που θα μου είναι ωραία και θα την έκανα, όπως μου έγιναν φέτος πολύ ωραίες προτάσεις. Απλά δεν ήταν για μένα και δεν επέλεξα να κάνω φέτος τηλεόραση», ανέφερε. 

Δείτε το βίντεο 


Φωτογραφία: NDPPHOTO

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