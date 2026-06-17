Ολίβια Γουάιλντ: Είχαμε την πιο όμορφη σχέση με τον Χάρι Στάιλς, αλλά αναστάτωσε τον κόσμο
Ολίβια Γουάιλντ: Είχαμε την πιο όμορφη σχέση με τον Χάρι Στάιλς, αλλά αναστάτωσε τον κόσμο
Ήταν θαύμα που η κριτική δεν επηρέασε τη σχέση μας, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη σχέση της με τον Χάρι Στάιλς μίλησε η Ολίβια Γουάιλντ, χαρακτηρίζοντάς τη πολύ όμορφη, υποστηρίζοντας ωστόσο πως αναστάτωσε τον κόσμο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
Η 42χρονη ηθοποιός εξήγησε στο podcast «Call Her Daddy» την Τετάρτη 17 Ιουνίου πως η ίδια και ο τραγουδιστής προσπάθησαν τότε να μην αφήσουν την κριτική να τους επηρεάσει και θεωρεί πως το κατάφεραν, καθώς η σχέση τους άντεξε.
Η Ολίβια Γουάιλντ, είπε χαρακτηριστικά για το διάστημα που η σχέση της με τον Χάρι Στάιλς έγινε γνωστή: «Πραγματικά αναστάτωσε τον κόσμο. Οι άνθρωποι ήταν εξοργισμένοι. Είχαμε την πιο όμορφη σχέση. Τόσο γλυκιά και τόσο όμορφη. Νομίζω ότι υπήρχε μια μικρή “φούσκα” γύρω μας και η κριτική δεν έμπαινε μέσα σε αυτή τη φούσκα, κάτι που ήταν ένα θαύμα και μια πραγματική απόδειξη για εμάς ότι το καταφέραμε».
Δείτε το βίντεο
Η σχέση των δύο διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, από τα τέλη του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2022. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Don’t Worry Darling» τον Σεπτέμβριο του 2020, όπου ο Στάιλς πρωταγωνιστούσε μαζί με τη Φλόρενς Πιου, ενώ η Γουάιλντ είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2021.
Τα αίτια του χωρισμού τους δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο σύμφωνα με τα ξένα media, αποδίδεται σε πρακτικές δυσκολίες, όπως η παγκόσμια περιοδεία του Στάιλς και η επιλογή της Γουάιλντ να επικεντρωθεί στα παιδιά της στο Λος Άντζελες. Η ίδια έχει δύο παιδιά με τον Τζέισον Σουντέικις, τον Ότις Αλεξάντερ, 12 ετών, και τη Ντέιζι Τζοσεφίν, 9 ετών.
Η Γουάιλντ μίλησε επίσης στο podcast για την πίεση που βιώνει ως εργαζόμενη μητέρα: «Είναι εξουθενωτικό. Είναι τόσο δύσκολο. Και το μόνο που το θεραπεύει είναι να μιλάς γι’ αυτό. Και να μοιράζεσαι, όπως όλα τα πράγματα που έχουν ντροπή. Μόλις το εκθέσεις, τότε διαλύεται. Η ντροπή πεθαίνει όταν τη μοιράζεσαι. Αλλά είναι δύσκολο».
Συνέχισε λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγους που λιγότερες γυναίκες σκηνοθετούν ταινίες, γιατί το αίσθημα ότι "πρέπει να φύγω και θα χάσω την προπόνηση ποδοσφαίρου ή μια σχολική γιορτή επειδή είμαι στο γύρισμα" είναι έντονο. Και δεν είμαι καν, όπως η μητέρα μου, που έκανε τον κόσμο καλύτερο. Απλώς αφηγούμαι αστείες ιστορίες στον κινηματογράφο. Και κάποιες φορές σκέφτεσαι “είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσεις αυτή την κρίση”. Αλλά πολλές μητέρες το περνούν».
Η 42χρονη ηθοποιός εξήγησε στο podcast «Call Her Daddy» την Τετάρτη 17 Ιουνίου πως η ίδια και ο τραγουδιστής προσπάθησαν τότε να μην αφήσουν την κριτική να τους επηρεάσει και θεωρεί πως το κατάφεραν, καθώς η σχέση τους άντεξε.
Η Ολίβια Γουάιλντ, είπε χαρακτηριστικά για το διάστημα που η σχέση της με τον Χάρι Στάιλς έγινε γνωστή: «Πραγματικά αναστάτωσε τον κόσμο. Οι άνθρωποι ήταν εξοργισμένοι. Είχαμε την πιο όμορφη σχέση. Τόσο γλυκιά και τόσο όμορφη. Νομίζω ότι υπήρχε μια μικρή “φούσκα” γύρω μας και η κριτική δεν έμπαινε μέσα σε αυτή τη φούσκα, κάτι που ήταν ένα θαύμα και μια πραγματική απόδειξη για εμάς ότι το καταφέραμε».
Δείτε το βίντεο
Η σχέση των δύο διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, από τα τέλη του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2022. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Don’t Worry Darling» τον Σεπτέμβριο του 2020, όπου ο Στάιλς πρωταγωνιστούσε μαζί με τη Φλόρενς Πιου, ενώ η Γουάιλντ είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2021.
Τα αίτια του χωρισμού τους δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο σύμφωνα με τα ξένα media, αποδίδεται σε πρακτικές δυσκολίες, όπως η παγκόσμια περιοδεία του Στάιλς και η επιλογή της Γουάιλντ να επικεντρωθεί στα παιδιά της στο Λος Άντζελες. Η ίδια έχει δύο παιδιά με τον Τζέισον Σουντέικις, τον Ότις Αλεξάντερ, 12 ετών, και τη Ντέιζι Τζοσεφίν, 9 ετών.
Η Γουάιλντ μίλησε επίσης στο podcast για την πίεση που βιώνει ως εργαζόμενη μητέρα: «Είναι εξουθενωτικό. Είναι τόσο δύσκολο. Και το μόνο που το θεραπεύει είναι να μιλάς γι’ αυτό. Και να μοιράζεσαι, όπως όλα τα πράγματα που έχουν ντροπή. Μόλις το εκθέσεις, τότε διαλύεται. Η ντροπή πεθαίνει όταν τη μοιράζεσαι. Αλλά είναι δύσκολο».
Συνέχισε λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγους που λιγότερες γυναίκες σκηνοθετούν ταινίες, γιατί το αίσθημα ότι "πρέπει να φύγω και θα χάσω την προπόνηση ποδοσφαίρου ή μια σχολική γιορτή επειδή είμαι στο γύρισμα" είναι έντονο. Και δεν είμαι καν, όπως η μητέρα μου, που έκανε τον κόσμο καλύτερο. Απλώς αφηγούμαι αστείες ιστορίες στον κινηματογράφο. Και κάποιες φορές σκέφτεσαι “είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσεις αυτή την κρίση”. Αλλά πολλές μητέρες το περνούν».
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