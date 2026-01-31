Άννα Μενενάκου: Έχοντας οικογένεια, καταλαβαίνω τι ευθύνη και δύναμη χρειάζεται για να τη στηρίξεις οικονομικά και ψυχικά

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί πως είναι δύσκολο για τους νέους σήμερα να δημιουργήσουν οικογένεια, η Άννα Μενενάκου απάντησε: «Ναι, είναι δύσκολο. Οι νέοι σήμερα καλούνται να πάρουν μεγάλες αποφάσεις μέσα σε συνθήκες μεγάλης ανασφάλειας. Οι μισθοί συχνά δεν ακολουθούν το κόστος ζωής, τα ενοίκια είναι υψηλά και αυτό δημιουργεί φόβο και αναβολή. Δεν είναι ότι οι νέοι δεν θέλουν οικογένεια. Είναι ότι πολλές φορές δεν νιώθουν πως υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις για να τη στηρίξουν. Έχοντας κι εγώ οικογένεια, καταλαβαίνω πολύ καλά τι ευθύνη και δύναμη χρειάζεται. Δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα, είναι και ψυχικό. Χρειάζεται στήριξη, σταθερότητα και ένα περιβάλλον που να μη σε κάνει να νιώθεις ότι παλεύεις μόνος σου. Κανείς δεν θα έπρεπε να αισθάνεται ενοχή επειδή δυσκολεύεται να κάνει το πιο φυσιολογικό πράγμα: να φτιάξει τη ζωή του».





Για την ευθύνη και τη δύναμη που χρειάζεται για να στηρίξει την οικογένειά της σε οικονομικό αλλά και ψυχικό επίπεδο μίλησε η Άννα Μενενάκου Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Enjoy Tv και αναφέρθηκε με βάση τη δική της εμπειρία στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι για να κάνουν οικογένεια σήμερα, ενώ απάντησε και για το ζήτημα του βιοπορισμού των ηθοποιών.Στη συνέχεια, δήλωσε για το κατά πόσο είναι εύκολο να βιοποριστεί ένας ηθοποιός από το θέατρο και την τηλεόραση αυτή την εποχή: «Το θέμα του βιοπορισμού δεν είναι κάτι καινούριο για τους ηθοποιούς, πάντα υπήρχε. Η ακρίβεια σήμερα το κάνει πιο έντονο αλλά οι άνθρωποι του θεάτρου και της τηλεόρασης έχουν μάθει διαχρονικά να δουλεύουν μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας. Δεν ήταν ποτέ ένας εύκολος ή εξασφαλισμένος χώρος. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές και βελτιώσεις. Χρειάζεται ευελιξία, αντοχή και προσαρμοστικότητα. Προσωπικά, δεν θα είχα πρόβλημα να δουλέψω και εκτός θεάτρου αν χρειαστεί. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείς να συνεχίζεις με αξιοπρέπεια και να στηρίζεις τον εαυτό σου, ώστε να μένει ζωντανή η αγάπη για τη δουλειά».