Άννα Μενενάκου για τον σύντροφο της, Σωτήρη Τσαφούλια: Κάθε φορά που συνεργαζόμαστε είναι και καλύτερη
Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τουλάχιστον από εμένα, πρόσθεσε η ηθοποιός για τη γνωριμία με τον σύζυγό της
Για τη συνεργασία της με τον σύντροφό της Σωτήρη Τσαφούλια μίλησε η Άννα Μενενάκου, επισημαίνοντας πως κάθε φορά είναι και καλύτερη.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και εξήγησε πως η σχέση τους χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Η Άννα Μενενάκου αναφέρθηκε και στη γνωριμία τους, τονίζοντας πως για την ίδια ήταν κεραυνοβόλος έρωτας.
Η ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά για τη συνεργασία με τον σκηνοθέτη: «Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συνεργαστεί. Κάθε φορά είναι και καλύτερη. Μαθαίνουμε περισσότερο ο ένας τον άλλο στη δουλειά, γιατί είναι ξεχωριστό το προσωπικό κομμάτι και ξεχωριστός ο τρόπος που δουλεύει ο καθένας μας. Υπάρχει μια διαφάνεια, είναι όλα καθαρά, ήρεμα, δεν έχουμε πίσω κείμενα, ό,τι θέλουμε το λέμε ο ένας στον άλλον. Δεν έχουμε επιλέξει να κρατάμε χαμηλό προφίλ, απλά είμαστε έτσι σαν άνθρωποι. Γνωριστήκαμε έξω από τον επαγγελματικό χώρο. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τουλάχιστον από εμένα και νομίζω ότι από την πρώτη μέρα απλά ήμασταν ζευγάρι».
