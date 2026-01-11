Άννα Μενενάκου για Τσαφούλια: Στον Σωτήρη αγαπώ πολύ το μυαλό του και την καρδιά του

Η Άννα Μενενάκου συγκεκριμένα δήλωσε στο ΟΚ για τον σύζυγό της και όσα ξεχωρίζει σε εκείνον: «Με κέρδισε η καθαρότητά του. Ο τρόπος που σκέφτεται, που στέκεται απέναντι στους ανθρώπους και στη ζωή, χωρίς εκπτώσεις. Αγαπώ την ευθύτητά του, το χιούμορ του, την ευαισθησία που έχει πίσω από τη δύναμή του και το ότι δεν φοβάται να πάρει θέση. Στον Σωτήρη αγαπώ πολύ το μυαλό του και την καρδιά του μαζί. Την ανάγκη του να είναι δίκαιος, να καταλαβαίνει, να πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων. Και το ότι, παρ’ όλη τη διαδρομή του, παραμένει βαθιά ανθρώπινος. Αυτό για μένα είναι το πιο σπάνιο και το πιο πολύτιμο. Επίσης, αυτό που λατρεύω να αγαπώ σε εκείνον είναι ότι μου επέτρεψε να τον αγαπώ και να του δείχνω την αγάπη μου με τον δικό μου τρόπο, χωρίς φίλτρα… με όση ανάγκη έχω να τον αγαπώ».

Για τον Σωτήρη Τσαφούλια μίλησε η Άννα Μενενάκου , εξηγώντας πως αυτό που αγάπησε στον σύζυγό της είναι και το μυαλό του αλλά και η καρδιά του.Η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε ανέφερε πως ο Σωτήρης Τσαφούλιας της επέτρεψε να τον αγαπά με τον δικό της τρόπο και όσο εκείνη έχει ανάγκη, κάτι που λατρεύει στον σκηνοθέτη.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ηθοποιός ανέφερε ακόμη για τον Σωτήρη Τσαφούλια: «Συζητάμε πολύ. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι το αξιακό μας σύστημα ταιριάζει. Μας απασχολούν τα ίδια πράγματα, έχουμε κοινές ανησυχίες για την κοινωνία, τον άνθρωπο, το πώς στεκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο. Νομίζω ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Όταν υπάρχει κοινός αξιακός κώδικας, μπορείς να συζητάς, να διαφωνείς και να εξελίσσεσαι μαζί».