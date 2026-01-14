Mikay: Κατάγομαι από την Ιταλία και τραγουδάω σε 8 γλώσσες, δήλωσε η υποψήφια για τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Έζησα τρία χρόνια στην Κίνα, ανέφερε η τραγουδίστρια
Στην καταγωγή της και στις γλώσσες που μιλάει αναφέρθηκε η Mikay, η οποία είναι υποψήφια στον ελληνικό τελικό της Eurovision.
Η νεαρή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και μίλησε για τα χρόνια που έζησε στην Ιταλία αλλά και στην Κίνα.
Η Mikay επισήμανε αρχικά: «Τραγουδάω σε 8 γλώσσες, τουλάχιστον προσπαθώ. Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά λόγω του ότι κατάγομαι και από την Ιταλία, κινέζικα διότι έχω μείνει τρία χρόνια στην Κίνα, ιαπωνικά, κορεάτικα. Στην Κίνα έκανα live shows, τραγουδούσα κινέζικα, κορεάτικα, ιαπωνικά, αγγλικά και κάποια ελληνικά κάποιες φορές, τα ζητούσαν».
Στη συνέχεια εξήγησε: «Μετά από τρία χρόνια στην Κίνα, και άθελά μου δηλαδή, χωρίς να προσπαθήσω, άρχισα να τα μαθαίνω, να καταλαβαίνω τι λένε οι δίπλα μου. Τα κινέζικα, τα κορεάτικα και τα ιαπωνικά είναι τρεις διαφορετικές γλώσσες με εντελώς άλλους μηχανισμούς».
Για τη ζωή της στην Ιταλία και στα ταξίδια που έχει κάνει, η τραγουδίστρια είπε: «Έχω ζήσει στην Ιταλία και έχω ταξιδέψει γενικά σε πάρα πολλά μέρη. Κυρίως προς Ασία και Ευρώπη. Με γοητεύει η Ασία, νιώθω ότι είναι στο αίμα μου. Έχω φίλους Κινέζους που μου λένε ότι είμαι πιο Κινέζα από αυτούς κάποιες φορές. Για παράδειγμα, πίνω ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι, μαγειρεύω κινέζικα στο σπίτι. Το πρωί, ας πούμε, θα προτιμήσω να φάω νουντλς σούπα αντί για δημητριακά. Έχω μπει πολύ βαθιά στην κουλτούρα αυτή».
Όσον αφορά στο τραγούδι με το οποίο διεκδικεί τη θέση της εκπροσώπου της Ελλάδας στην Eurovision, με τίτλο «Labyrinth», η Mikay, δήλωσε πως αναφέρεται στα συναισθήματα που αντιμετώπισε στις πιο δύσκολες αλλά και όμορφες στιγμές της στο παρελθόν.
