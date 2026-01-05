Mikay: Το κομμάτι Labyrinth, η στιγμή που έμαθε για την πρόκριση στον εθνικό τελικό της Eurovision και τα τρία χρόνια στην Κίνα
Η Mikay είναι ανάμεσα στους 28 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision
Σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η τραγουδίστρια μίλησε για το κομμάτι Labyrinth με το οποίο ευελπιστεί να βρεθεί στη σκηνή του διαγωνισμού, θυμήθηκε τη στιγμή που της ανακοινώθηκε ότι είναι ανάμεσα στους υποψήφιους, ενώ αναφέρθηκε και στα τρία χρόνια που πέρασε στην Κίνα.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, η Mikay είπε αρχικά για το τραγούδι Labyrinth: «Αυτός ο τίτλος είναι εκατό τοις εκατό Ελλάδα. Σε όποια γλώσσα και αν το μεταφράσεις είναι Ελλάδα. Αυτό το τραγούδι λέει ότι σπάω τα τείχη, βγαίνω από τον λαβύρινθο και είμαι η καλύτερή μου εκδοχή, βγαίνω από το σκοτάδι, βρίσκω το φως. Αυτό το τραγούδι το γράψαμε επειδή θέλαμε να λάβουμε συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision».
Η ίδια θεωρεί ότι το Labyrinth πρέπει να ακουστεί στη Eurovision γιατί θα λειτουργήσει ως πηγή δύναμης για πολλούς ανθρώπους. «Το τραγούδι έχει ένα νόημα που, όταν το καταλάβει ο κόσμος, πιστεύω ότι θα του ξυπνήσει κάτι μέσα του και θα του δώσει δύναμη, θα τον κάνει να μη φοβάται, θα πετύχει αυτά που θέλει. Εγώ είχα ανάγκη να τα ακούσω αυτά και δεν είχα κάποιον να μου τα πει», σημείωσε.
Περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι είναι μεταξύ των φιναλίστ του εθνικού τελικού της Eurovision, η Mikay ανέφερε: «Με πήρε η Κική από τη Minos. Ήμουν στην Κίνα, στη Σανγκάη. Ήμουν με τη συνεργάτιδά μου σε ταξί εκείνη τη στιγμή. Ακούμε το ηχητικό της Κικής και ξεκινήσαμε να στριγκλίζουμε και παραλίγο να τρακάρουμε κιόλας».
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια θυμήθηκε την περίοδο που βρέθηκε για επαγγελματικούς λόγους στην Κίνα. «Δεν κατάγομαι από την Κίνα, την Κορέα ή την Ιαπωνία, αλλά έζησα στην Κίνα τρία χρόνια για δουλειά, τραγουδούσα εκεί. Ήταν εμπειρία ζωής, με άλλαξε πάρα πολύ, με έπλασε, με έκανε τελείως διαφορετικό άνθρωπο, μου έβγαλε τα πιο θετικά μου στοιχεία», εξήγησε.
