Η Κάιλι Μινόγκ γιόρτασε στο κρεβάτι της μια ιστορική πρωτιά - Δείτε το βίντεο
Η Κάιλι Μινόγκ γιόρτασε στο κρεβάτι της μια ιστορική πρωτιά - Δείτε το βίντεο
Η 57χρονη τραγουδίστρια κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts με το «XMAS» και έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις με Νο1 σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες
Μία ιστορική επιτυχία σημείωσε η Κάιλι Μινόγκ, η οποία γιόρτασε την κατάκτηση του χριστουγεννιάτικου Νο1 στο Ηνωμένο Βασίλειο… ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα social media.
Η 57χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών charts τον Δεκέμβριο του 2025 με το τραγούδι «XMAS», το οποίο κυκλοφορεί αποκλειστικά μέσω της Amazon Music. Η επιτυχία αυτή την καθιστά την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες, τη δεκαετία του 1980, του 1990, του 2000 και του 2020.
Σε ανάρτησή της στο Instagram, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η Κάιλι Μινόγκ έδειξε πώς γιόρτασε την επιτυχία της. Στο σύντομο βίντεο εμφανίζεται να σηκώνεται νυσταγμένη από το κρεβάτι και να πιάνει ευτυχισμένη το ασημένιο τρόπαιο που της απονεμήθηκε από τα Official Charts.
Δείτε το βίντεο
Η Κάιλι Μινόγκ είχε βρεθεί για πρώτη φορά στο Νο1 το 1988 με το «I Should Be So Lucky», ενώ η τελευταία φορά που είχε φτάσει στην κορυφή ήταν το 2003 με το «Slow». Η φετινή της επιτυχία έρχεται 22 χρόνια μετά και περιλαμβάνεται στο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ «Kylie Christmas (Fully Wrapped)», το οποίο προώθησε εντατικά το τελευταίο διάστημα.
Μιλώντας στα Official Charts, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το συναίσθημα. Το να είσαι χριστουγεννιάτικο Νο1 είναι πραγματικά το πιο υπέροχο δώρο».
Στη φετινή κατάταξη των χριστουγεννιάτικων charts, το «Last Christmas» των WHAM! κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ το «Lullaby» των Together for Palestine βρέθηκε στην τρίτη.
