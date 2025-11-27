Κώστας Ευρυπιώτης: Παρόλο που έχει φύγει από τη ζωή, είναι κάθε μέρα στο σπίτι μας, είπε η πρώην σύζυγός του
Κώστας Ευρυπιώτης: Παρόλο που έχει φύγει από τη ζωή, είναι κάθε μέρα στο σπίτι μας, είπε η πρώην σύζυγός του

Οποιαδήποτε κουβέντα μας τον περιλαμβάνει, τόνισε η Βάλια Κωστοπούλου

Κώστας Ευρυπιώτης: Παρόλο που έχει φύγει από τη ζωή, είναι κάθε μέρα στο σπίτι μας, είπε η πρώην σύζυγός του
Αν και ο Κώστας Ευρυπιώτης έχει φύγει από τη ζωή εδώ και έξι χρόνια, η παρουσία του στη ζωή των οικείων του εξακολουθεί να είναι έντονη, όπως ανέφερε η πρώην σύζυγός του.

Η Βάλια Κωστοπούλου εξήγησε ότι καθημερινά εκείνη και οι δύο γιοι της περιλαμβάνουν στις συζητήσεις τους τον ηθοποιό, κάτι που τον καθιστά με κάποιον τρόπο «παρόντα». 

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η Βάλια Κωστοπούλου είπε: «Παρόλο που έχουν περάσει έξι χρόνια που έφυγε από τη ζωή, χωρίς υπερβολή, είναι κάθε μέρα στο σπίτι μας. Οποιαδήποτε κουβέντα μας τον περιλαμβάνει μέσα μας».

Παράλληλα, εξέφρασε την περηφάνια της για τους δύο γιους που απέκτησε με τον ηθοποιό, οι οποίοι πρόσφατα αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο. «Είμαι πάρα πολύ περήφανη που το πετύχανε αυτό, με όλες τις δυσκολίες που περάσαμε στη ζωή μας και στην οικογένειά μας. Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένη και περήφανη, όπως κάθε μαμά, χιλιάδες παιδιά φτάνουν σε αυτό το επίτευγμα, έτσι και εγώ χαίρομαι για τα παιδιά μου», μοιράστηκε.

Δείτε το βίντεο



Ωστόσο, είναι ακόμα πιο περήφανη για τον χαρακτήρα που έχουν διαμορφώσει: «Είμαι πιο περήφανη πέραν του πτυχίου που είναι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι και χαρακτήρες, καλά παιδιά, όπως ήταν και ο μπαμπάς. Κάποιο αστέρι θα είναι πιο φωτεινό. Θα είναι ο μπαμπάς τους που χαμογελάει με περηφάνια από εκεί ψηλά».

