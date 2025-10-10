Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Κώστας Ευρυπιώτης: Οι δύο γιοι μας κάνουν περήφανο τον πατέρα τους εκεί πάνω, δήλωσε η πρώην σύζυγος του ηθοποιού
Είμαι πολύ περήφανη μάνα, είπε για τα παιδιά τους με αφορμή την ολοκλήρωση των σπουδών τους
Περήφανη ως μητέρα δήλωσε η πρώην σύζυγος του Κώστα Ευρυπιώτη που έφυγε από τη ζωή το 2019 σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο. Η Βάλια Κωστοπούλου αναφέρθηκε στους δύο γιους τους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις πανεπιστημιακές του σπουδές και έχουν πραγματοποιήσει τη στρατιωτική τους θητεία, και τόνισε ότι με την πορεία τους χαρίζουν περηφάνια και στον πατέρα τους.
Ο μεγαλύτερος γιος του Κώστα Ευρυπιώτη και της Βάλιας Κωστοπούλου, Αδαμάντιος, ορκίστηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του. Τον Νοέμβριο θα ακολουθήσει η ορκωμοσία και του δεύτερου γιου τους, Ίωνα.
«Είμαι πολύ περήφανη μάνα, καθώς οι δύο γιοι μου κάνουν περήφανο τον πατέρα τους από εκεί πάνω που βρίσκεται. Είναι εκπληκτικά παιδιά», εξομολογήθηκε στην εφημερίδα «Espresso» η πρώην σύζυγος του Κώστα Ευρυπιώτη και κόρη της Χλόης Λιάσκου.
