Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
WSJ: Το μυστικό σχέδιο της Γερμανίας για πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία - Μεταφορά έως και 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στα ανατολικά
WSJ: Το μυστικό σχέδιο της Γερμανίας για πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία - Μεταφορά έως και 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στα ανατολικά
Μεταφορά στρατευμάτων, υποδομές και επιστροφή σε «ψυχροπολεμική» λογική - Εκτίμηση για πιθανή ρωσική επίθεση το 2029, αλλά με ενδείξεις για πιο σύντομη απειλή - Επενδύσεις 166 δισ. ευρώ σε υποδομές - Σιωπηρή προετοιμασία και πολιτικό πλαίσιο
Η Γερμανία εργάζεται και ήδη αρχίζει να εφαρμόζει ένα άκρως απόρρητο επιχειρησιακό σχέδιο 1.200 σελίδων, το «Operational Plan Germany» (OPLAN DEU), το οποίο περιγράφει πώς η χώρα θα λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μετακίνηση έως και 800.000 στρατιωτών Γερμανίας, ΗΠΑ και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά σύνορα της Συμμαχίας.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, πριν από περίπου δυόμισι χρόνια δώδεκα ανώτατοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να ξεκινήσουν τη σύνταξη του σχεδίου — μια διαδικασία που εξελίχθηκε μυστικά μέσα στις εγκαταστάσεις των στρατώνων Julius Leber. Σήμερα, οι ίδιοι αξιωματικοί βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την υλοποίησή του.
Η Γερμανία επιστρέφει έτσι σε νοοτροπία ανάλογη με την εποχή του Ψυχρού Πολέμου — αλλά προσαρμοσμένη σε νέες απειλές, όπως τα drones, τις κυβερνοεπιθέσεις, το ενδεχόμενο σαμποτάζ και τις αδυναμίες της σύγχρονης γερμανικής υποδομής.
Αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία, την οποία πιέζουν οι ΗΠΑ αυτή την περίοδο, θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να ανακατανείμει πόρους και να επιταχύνει την προετοιμασία της έναντι χωρών του ΝΑΤΟ.
«Ο στόχος είναι να αποτραπεί ο πόλεμος, κάνοντας ξεκάθαρο ότι όποιος μας επιτεθεί δεν θα πετύχει», δήλωσε ένας από τους αρχικούς συντάκτες του σχεδίου, ανώτατος Γερμανός αξιωματικός.
Σε ενδεχόμενη σύγκρουση, η Γερμανία δεν θα αποτελέσει χώρα πρώτης γραμμής, αλλά τη βασική «πλατφόρμα» μέσω της οποίας θα κινηθούν οι συμμαχικές δυνάμεις προς την ανατολική Ευρώπη.
Οι πρόσφατες δοκιμές ετοιμότητας έδειξαν ότι απαιτείται περαιτέρω συντονισμός για να ευθυγραμμιστούν πλήρως το σχέδιο και η πραγματικότητα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, πριν από περίπου δυόμισι χρόνια δώδεκα ανώτατοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να ξεκινήσουν τη σύνταξη του σχεδίου — μια διαδικασία που εξελίχθηκε μυστικά μέσα στις εγκαταστάσεις των στρατώνων Julius Leber. Σήμερα, οι ίδιοι αξιωματικοί βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την υλοποίησή του.
Μεταφορά στρατευμάτων, υποδομές και επιστροφή σε «ψυχροπολεμική» λογικήΤο OPLAN DEU αναλύει λεπτομερώς πώς θα μετακινηθούν τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις μέσω λιμανιών, ποταμών, σιδηροδρόμων και οδικών αξόνων, αλλά και πώς θα προστατευθούν και θα τροφοδοτηθούν κατά τη διαδρομή τους. Το σχέδιο βασίζεται στη λογική «whole-of-society», δηλαδή της πλήρους συμμετοχής κρατικών και μη κρατικών φορέων.
Η Γερμανία επιστρέφει έτσι σε νοοτροπία ανάλογη με την εποχή του Ψυχρού Πολέμου — αλλά προσαρμοσμένη σε νέες απειλές, όπως τα drones, τις κυβερνοεπιθέσεις, το ενδεχόμενο σαμποτάζ και τις αδυναμίες της σύγχρονης γερμανικής υποδομής.
Εκτίμηση για πιθανή ρωσική επίθεση το 2029 – αλλά με ενδείξεις για πιο σύντομη απειλήΓερμανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ το 2029. Ωστόσο, μια σειρά περιστατικών στην Ευρώπη —κατασκοπεία, απόπειρες σαμποτάζ και παραβιάσεις εναέριου χώρου— τα οποία δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποδίδουν στη Μόσχα, δείχνουν πιθανότητα πιο άμεσου κινδύνου.
Αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία, την οποία πιέζουν οι ΗΠΑ αυτή την περίοδο, θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να ανακατανείμει πόρους και να επιταχύνει την προετοιμασία της έναντι χωρών του ΝΑΤΟ.
«Ο στόχος είναι να αποτραπεί ο πόλεμος, κάνοντας ξεκάθαρο ότι όποιος μας επιτεθεί δεν θα πετύχει», δήλωσε ένας από τους αρχικούς συντάκτες του σχεδίου, ανώτατος Γερμανός αξιωματικός.
Επενδύσεις 166 δισ. ευρώ σε υποδομές – Κρίσιμος ο ρόλος της Γερμανίας ως κόμβου διέλευσηςΤο Βερολίνο σκοπεύει να επενδύσει 166 δισ. ευρώ έως το 2029 για αναβάθμιση των υποδομών του, εκ των οποίων περισσότερα από 100 δισ. ευρώ αφορούν το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η προτεραιότητα δίνεται σε υποδομές «διπλής χρήσης», δηλαδή πολιτικές εγκαταστάσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν και στρατιωτικές ανάγκες.
Σε ενδεχόμενη σύγκρουση, η Γερμανία δεν θα αποτελέσει χώρα πρώτης γραμμής, αλλά τη βασική «πλατφόρμα» μέσω της οποίας θα κινηθούν οι συμμαχικές δυνάμεις προς την ανατολική Ευρώπη.
Νομικά κενά, σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσειςΟι συντάκτες του σχεδίου εντόπισαν σημαντικά προβλήματα σε καιρό ειρήνης: ανεπαρκές νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση σαμποτάζ, περιορισμούς στη διακίνηση στρατευμάτων, αλλά και σημαντική υστέρηση σε κρίσιμες υποδομές.
Οι πρόσφατες δοκιμές ετοιμότητας έδειξαν ότι απαιτείται περαιτέρω συντονισμός για να ευθυγραμμιστούν πλήρως το σχέδιο και η πραγματικότητα.
Σιωπηρή προετοιμασία και πολιτικό πλαίσιοΕνώ η κυβέρνηση Μέρτς έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα αμυντικών δαπανών ύψους 500 δισ. ευρώ και την επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας, ο γερμανικός στρατός εργάζεται παράλληλα στο παρασκήνιο, έχοντας ήδη εκπαιδεύσει νοσοκομεία, αστυνομία και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, και έχοντας συμφωνήσει διαδρομές μεταφοράς στρατιωτικών νηοπομπών.
Ο καγκελάριος τόνισε πρόσφατα ότι «δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον σε καιρό ειρήνης», περιγράφοντας τη νέα περίοδο αυξημένης εγρήγορσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα