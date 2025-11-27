«Είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσαν η μητέρα και ο αδερφός του 19χρονου που σκοτώθηκε σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική
«Άκουσα κάτι να σπάει και ξαφνικά σκοτάδι», κατέθεσε η μητέρα του 19χρονου που σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2024 στο παιχνίδι crazy dance του λούνα παρκ - Τέσσερα άτομα στο εδώλιο
Λεπτό προς λεπτό περιέγραψε τις τραγικές στιγμές πριν τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, ο μικρότερος αδερφός του, που ανέβηκε μαζί του στο crazy dance. Το παιχνίδι έσπασε, οδηγώντας στον θάνατο τον 19χρονο, ενώ ο αδερφός του τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά κυρίως ψυχικά, βλέποντας, όπως είπε τον Γιάννη «διαλυμένο».
Η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών, ενώ τέσσερα άτομα είναι αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.
Ο μάρτυρας, που φορούσε μπλούζα με τη φωτογραφία του αδερφού του, ότι τα παιδιά ήθελαν να καθίσουν σε διαφορετικά βαγόνια αλλά ο χειριστής τους είπα να μπουν σε ένα, που με δυσκολία χωρούσαν.
«Είχε ουσιαστικά μόνο μια μπάρα που δεν κούμπωνε πουθενά και οι ζώνες ήταν σαν του αυτοκινήτου αλλά πρακτικά δεν ήμασταν δεμένοι στο κάθισμα. Ο χειριστής ήρθε και μας έριξε ένα βλέμμα χωρίς να πει αν είμαστε σωστά στο κάθισμα», ανέφερε.
Πρόσθεσε πως άκουσε τον χειριστή -τρίτο κατηγορούμενο- να λέει σε έναν άλλον «θα τους κάνω να μην σηκώνουν κεφάλι».
«Στην αρχή πήγαινε αργά όμως μετά η ταχύτητα αυξήθηκε πολύ. Είπα "Γιάννη δεν αντέχω άλλο" και σφιγγόμουν. Άκουσα ένα κρακ και ένιωσα το κάθισμα να φεύγει. Μετά άκουσα έναν πιο δυνατό τριγμό και κατάλαβα ότι ο αδερφός μου έφυγε από το κάθισμα», είπε.
Ο νεαρός κατέθεσε ότι ο αδερφός του κρατήθηκε από τη μπλούζα και το τσαντάκι του, τα οποία και σκίστηκαν, ενώ ο ίδιος «ασυναίσθητα» κρατήθηκε από τη μπάρα.
«Είχαν σβήσει τα φώτα. Αφού χαμήλωσε η ταχύτητα έτρεξα στον αδερφό μου, που ήταν διαλυμένος. Έφυγε προς τα πίσω, δεν τον κρατούσε τίποτα. Εκτιμώ ότι το παιχνίδι δεν σταμάτησε με φρένα, αλλά με το ότι δεν έδινε άλλη κίνηση», κατέθεσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δικά του τραύματα δεν ήταν σοβαρά και στη συνέχεια τόνισε πως ήρθε η δεύτερη κατηγορούμενη, σύζυγος του ιδιοκτήτη, και ήταν «σε απόλυτη ηρεμία». «Η μόνη που φώναζε ήταν η μητέρα μου από το σοκ. Αυτή καθόταν σε ένα παγκάκι», πρόσθεσε.
«Πιστεύω δεν μας άφησε να κάτσουμε ξεχωριστά γιατί τα υπόλοιπα ήταν σάπια. Από τύχη ζω», είπε το παιδί που υπομονετικά απαντούσε στις ερωτήσεις της έδρας και των συνηγόρων και των δυο πλευρών.
«Άκουσα κάτι να σπάει και ξαφνικά σκοτάδι», κατέθεσε η μητέρα
«Θυμάμαι τα πάντα από εκείνη τη στιγμή», είπε η μητέρα του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή.
«Τα παιχνίδι crazy dance κέντρισε το ενδιαφέρον των δύο μεγαλύτερων παιδιών μου. Εγώ τους είπα να πάμε στα συγκρουόμενα για να μπούμε όλοι μαζί, αλλά εκείνοι ήθελαν σε αυτό. Εγώ και ο μικρός τους περιμέναμε», ανέφερε στην αρχή της κατάθεσής της.
Η μητέρα του 19χρονου τόνισε ότι της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι πλήρωσε 10 ευρώ στον χειριστή, χωρίς να της δώσει κάποια μάρκα ή απόδειξη, αλλά κυρίως ότι δεν αντιλήφθηκε να κάνει κάτι για την ασφάλεια των παιδιών όταν ανέβηκαν.
«Είχε μερικά ακόμα παιδιά, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Ξεκίνησε αρκετά σιγά, γελούσαν τα παιδιά και τον Γιάννη τον έβλεπα πιο καλά γιατί ήταν πιο ψηλός. Ξαφνικά, πήγαινε τόσο γρήγορα που δεν διέκρινα πια τα παιδιά. Δεν έχω δει ξανά τέτοια ταχύτητα», ανέφερε.
«Έκανα νόημα στον χειριστή να κόψει ταχύτητα και αυτός, ειρωνικά θα έλεγα, απάντησε "άστο". Με άκουγε και ο κόσμος και φώναζαν και άλλοι να μειώσει την ταχύτητα. Σε κάποια στιγμή πανικοβλήθηκα γιατί άκουγα "κρα κρα κρα" σαν να σπάει», είπε στην κατάθεσή της.
«Μετά απόλυτο σκοτάδι. Έπεσε το ρεύμα και εγώ προσπαθούσα να δω τα παιδιά. Είδα μόνο τον μεσαίο μου γιο όταν προσπαθούσε να βγει από το παιχνίδι. Πήγα προς τα εκεί και είδα τον Γιάννη κάτω», σημείωσε με τρεμάμενη φωνή.
Η μάρτυρας συμπλήρωσε πως διαπίστωσε ότι δεν ήταν κανένας στο σημείο μετά το σπάσιμο του παιχνιδιού. «Εξαφανίστηκαν όλοι, ακόμα και ο χειριστής. Όταν πήραν το παιδί μου με το ασθενοφόρο, μόνο ένας κύριος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν επικοινώνησε μαζί μας», σημείωσε.
Αναφερόμενη στον χειριστή, είπε πως ο μεσαίος της γιος της μετέφερε αργότερα πως είπε "τα μαγκάκια θα τα κάνω να μην σηκώσουν κεφάλι" εννοώντας την ταχύτητα που έδωσε στο παιχνίδι.
«Παράτησε τα πάντα και έφυγε, το μηχάνημα γυρνούσε ακόμα, με μικρότερη ταχύτητα ενώ κόπηκε το ρεύμα και αυτός ήταν άφαντος», είπε.
Ποιοι κάθονται στο εδώλιο
Στο εδώλιο κάθονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, που είναι και προσωρινά κρατούμενος, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού crazy dance και ο μηχανολόγος- μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος (αυτός για απλή συνέργεια).
Απαγγέλλοντας τις κατηγορίες, η εισαγγελέας υπογράμμισε τις παραλείψεις από μεριάς των κατηγορουμένων, ενώ είχαν νομική υποχρέωση. Όπως είπε, το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και δεν είχε τεχνικό φάκελο, ενώ για το λούνα παρκ πρόσθεσε πως λειτουργούσε χωρίς άδεια από τον δήμο Κασσάνδρας. Απαρρίθμησε δέκα σημεία που καταδεικνύουν την ακαταλληλότητα του μηχανήματος, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα την εκτίναξη του 19χρονου, την πτώση του και τελικά τον θάνατό του από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η (έκπτωτη) δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι (αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων του δήμου), δύο μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ. Μετά από αναβολή, η συγκεκριμένη δίκη θα γίνει στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2026.
