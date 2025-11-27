Καβγάς της Κωνσταντοπούλου στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Άδωνι: «Με ειρωνεύεστε;» - «Ναι, μου έδωσε εντολή ο Πάπας πριν φύγει από Ιταλία»