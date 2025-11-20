Δημήτρης Γιαννέτος, ο hair stylist των σταρ: Από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Μπραντ Πιτ μέχρι τον Λευκό Οίκο με Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Δημήτρης Γιαννέτος, ο hair stylist των σταρ: Από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Μπραντ Πιτ μέχρι τον Λευκό Οίκο με Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Η πορεία του από τη Θεσσαλονίκη έως την Αμερική, οι διεθνείς συνεργασίες με μεγάλα brands, το χτένισμα-σήμα κατατεθέν του και η προσωπική του ζωή
Ο Δημήτρης Γιαννέτος ένας από τους κορυφαίους Έλληνες hair stylists, σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό με τις δημιουργίες του, κερδίζοντας τεράστια αναγνώριση. Η καριέρα του, που ξεκίνησε στην Ελλάδα και τον οδήγησε στο Λος Άντζελες, τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο περιζήτητους κομμωτές.
Αυτό επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά, καθώς ο Δημήτρης Γιαννέτος ανέλαβε τη φροντίδα των μαλλιών του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ για το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα. Η παρουσία τους στο δείπνο προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, αλλά η προσοχή στράφηκε εξίσου και στο... backstage της προετοιμασίας τους.
Η Τζορτζίνα κοινοποίησε στο Instagram βίντεο, που δείχνει τον Ρονάλντο και την ίδια να ετοιμάζονται από τα χέρια του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα hair stylist. Στα πλάνα, ο Δημήτρης Γιαννέτος εμφανίζεται να επιμελείται το χτένισμα του Ρονάλντο. Παράλληλα, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ καθόταν σε μία καρέκλα, με τον Έλληνα hair stylist να δημιουργεί μια sleek και λαμπερή εμφάνιση, η οποία αναδείχθηκε ιδιαίτερα στις επίσημες εικόνες από το δείπνο.
Αυτό επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά, καθώς ο Δημήτρης Γιαννέτος ανέλαβε τη φροντίδα των μαλλιών του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ για το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα. Η παρουσία τους στο δείπνο προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, αλλά η προσοχή στράφηκε εξίσου και στο... backstage της προετοιμασίας τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Τζορτζίνα κοινοποίησε στο Instagram βίντεο, που δείχνει τον Ρονάλντο και την ίδια να ετοιμάζονται από τα χέρια του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα hair stylist. Στα πλάνα, ο Δημήτρης Γιαννέτος εμφανίζεται να επιμελείται το χτένισμα του Ρονάλντο. Παράλληλα, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ καθόταν σε μία καρέκλα, με τον Έλληνα hair stylist να δημιουργεί μια sleek και λαμπερή εμφάνιση, η οποία αναδείχθηκε ιδιαίτερα στις επίσημες εικόνες από το δείπνο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Δημήτρης Γιαννέτος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από νεαρή ηλικία έδειξε το πάθος του για το styling των μαλλιών. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, από παιδί ασχολούνταν με τα μαλλιά της μητέρας και της αδερφής του, εξερευνώντας την υφή, το χρώμα και το σχήμα. Στα 16 του, αποφάσισε να σπουδάσει σε σχολή αισθητικής στην Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για την επαγγελματική του πορεία.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία έγιναν παράλληλα με τις σπουδές του, όταν συμμετείχε σε εργαστήρια στο εξωτερικό και άρχισε να συνεργάζεται με περιοδικά μόδας στην ελληνική αγορά. Με σταθερά βήματα ανέπτυξε την τεχνική του καθιέρωσε το όνομά του στην Ελλάδα, μέχρι που πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2012.
Παρά το γεγονός ότι δεν μιλούσε άπταιστα αγγλικά και δεν είχε έτοιμο δίκτυο συνεργασιών, ο Δημήτρης Γιαννέτος πήρε το ρίσκο να αφήσει πίσω του μια ήδη αναγνωρισμένη πορεία στην Ελλάδα και να ξεκινήσει από το μηδέν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μαρία Μενούνος ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει την τύχη του στο Λος Άντζελες.
Στην Αμερική, ο hair stylist ξεκίνησε να συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα, από την Μπρίτνει Σπίαρς μέχρι την Τζίτζι Χαντίντ, κερδίζοντας φήμη ως ένας από τους πιο περιζήτητους κομμωτές των διασημοτήτων. Η δουλειά του, όπως έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις του, δεν περιορίζεται σε ένα απλό χτένισμα, αλλά βλέπει τα μαλλιά ως μέσο έκφρασης της προσωπικότητας κάθε πελάτη του. Δημιουργεί στυλ που αντικατοπτρίζουν αισθητική, πάντα με βάση τη δημιουργικότητα και την τεχνική του.
Ανάμεσα στις πιο διάσημες δουλειές του είναι η δημιουργία του signature «flipped bob» για την Τζίτζι Χαντίντ, ένα look που έγινε viral και αποδεικνύει την ικανότητά του να μετατρέπει κλασικά κουρέματα σε σύμβολα μόδας. Το όνομά του έχει συνδεθεί με διασημότητες όπως η Ντέμι Μουρ, η Κιμ Καρντάσιαν, η Αμάλ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Μπραντ Πιτ, αλλά και με καμπάνιες μεγάλων beauty brands.
Σήμερα, ο Δημήτρης Γιαννέτος εργάζεται ως ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κομμωτές παγκοσμίως και συνεχώς επενδύει στο να προσφέρει νέες δημιουργίες στους πελάτες του, ενώ δεν παραλείπει να επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα.
Όπως είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του: «Έχω εργαστεί ως hair stylist για 26 χρόνια. Άρχισα την καριέρα μου στην Ελλάδα, όταν ήμουν 16 ετών και πήγα σε σχολή αισθητικής. Στη συνέχεια, συνεργάστηκα με μεγάλα περιοδικά όπως τα Vogue, Bazaar και Elle, και ήμουν ambassador για τη L'Oréal Paris. Η πεποίθησή μου είναι να βάζεις μεγάλα όνειρα και να κυνηγάς τους στόχους σου».
Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Δημήτρης Γιαννέτος έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Φελίπε Καρντόσο . Την ιδιαίτερη στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω των social media. Ο hair stylist δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που δείχνει την έκπληξη, που είχε ετοιμάσει για τον σύντροφό του. «Μία πολύ ξεχωριστή μέρα και για τους δυο μας. Ανυπομονούμε για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μας», είχε γράψει ο στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο
Ο Φελίπε Καρντόσο γεννήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο και σπούδασε Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις στην ίδια πόλη, ενώ εργάστηκε και ως μοντέλο. Είχε υπογράψει συμβόλαιο με ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία του κόσμου, τη Ford Models. Παρά την αγάπη του για τον χώρο της μόδας, στην πορεία αποφάσισε να ασχοληθεί με τις δημόσιες σχέσεις, όπου αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους επαγγελματίες στον τομέα αυτό στη Βραζιλία.
Το ζευγάρι γιόρτασε τον αρραβώνα του στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας τον Ιούλιο ένα ταξίδι στην πατρίδα του hair stylist. Ο Δημήτρης Γιαννέτος είχε μοιραστεί φωτογραφίες από το ταξίδι τους στα social media, δείχνοντας μέρη όπου πέρασε χρόνο με τον σύντροφό του και την παρέα τους.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Παρά το γεγονός ότι δεν μιλούσε άπταιστα αγγλικά και δεν είχε έτοιμο δίκτυο συνεργασιών, ο Δημήτρης Γιαννέτος πήρε το ρίσκο να αφήσει πίσω του μια ήδη αναγνωρισμένη πορεία στην Ελλάδα και να ξεκινήσει από το μηδέν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μαρία Μενούνος ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει την τύχη του στο Λος Άντζελες.
Στην Αμερική, ο hair stylist ξεκίνησε να συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα, από την Μπρίτνει Σπίαρς μέχρι την Τζίτζι Χαντίντ, κερδίζοντας φήμη ως ένας από τους πιο περιζήτητους κομμωτές των διασημοτήτων. Η δουλειά του, όπως έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις του, δεν περιορίζεται σε ένα απλό χτένισμα, αλλά βλέπει τα μαλλιά ως μέσο έκφρασης της προσωπικότητας κάθε πελάτη του. Δημιουργεί στυλ που αντικατοπτρίζουν αισθητική, πάντα με βάση τη δημιουργικότητα και την τεχνική του.
Ανάμεσα στις πιο διάσημες δουλειές του είναι η δημιουργία του signature «flipped bob» για την Τζίτζι Χαντίντ, ένα look που έγινε viral και αποδεικνύει την ικανότητά του να μετατρέπει κλασικά κουρέματα σε σύμβολα μόδας. Το όνομά του έχει συνδεθεί με διασημότητες όπως η Ντέμι Μουρ, η Κιμ Καρντάσιαν, η Αμάλ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Μπραντ Πιτ, αλλά και με καμπάνιες μεγάλων beauty brands.
Σήμερα, ο Δημήτρης Γιαννέτος εργάζεται ως ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κομμωτές παγκοσμίως και συνεχώς επενδύει στο να προσφέρει νέες δημιουργίες στους πελάτες του, ενώ δεν παραλείπει να επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα.
Όπως είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του: «Έχω εργαστεί ως hair stylist για 26 χρόνια. Άρχισα την καριέρα μου στην Ελλάδα, όταν ήμουν 16 ετών και πήγα σε σχολή αισθητικής. Στη συνέχεια, συνεργάστηκα με μεγάλα περιοδικά όπως τα Vogue, Bazaar και Elle, και ήμουν ambassador για τη L'Oréal Paris. Η πεποίθησή μου είναι να βάζεις μεγάλα όνειρα και να κυνηγάς τους στόχους σου».
Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Δημήτρης Γιαννέτος έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Φελίπε Καρντόσο . Την ιδιαίτερη στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω των social media. Ο hair stylist δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που δείχνει την έκπληξη, που είχε ετοιμάσει για τον σύντροφό του. «Μία πολύ ξεχωριστή μέρα και για τους δυο μας. Ανυπομονούμε για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μας», είχε γράψει ο στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Η προσωπική του ζωή και η πρόταση γάμου στον σύντροφό του
Δείτε το βίντεο
Ο Φελίπε Καρντόσο γεννήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο και σπούδασε Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις στην ίδια πόλη, ενώ εργάστηκε και ως μοντέλο. Είχε υπογράψει συμβόλαιο με ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία του κόσμου, τη Ford Models. Παρά την αγάπη του για τον χώρο της μόδας, στην πορεία αποφάσισε να ασχοληθεί με τις δημόσιες σχέσεις, όπου αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους επαγγελματίες στον τομέα αυτό στη Βραζιλία.
Το ζευγάρι γιόρτασε τον αρραβώνα του στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας τον Ιούλιο ένα ταξίδι στην πατρίδα του hair stylist. Ο Δημήτρης Γιαννέτος είχε μοιραστεί φωτογραφίες από το ταξίδι τους στα social media, δείχνοντας μέρη όπου πέρασε χρόνο με τον σύντροφό του και την παρέα τους.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα