Δημήτρης Γιαννέτος, ο hair stylist των σταρ: Από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Μπραντ Πιτ μέχρι τον Λευκό Οίκο με Ρονάλντο και Τζορτζίνα

Η πορεία του από τη Θεσσαλονίκη έως την Αμερική, οι διεθνείς συνεργασίες με μεγάλα brands, το χτένισμα-σήμα κατατεθέν του και η προσωπική του ζωή