Βίντεο: Ο Δημήτρης Γιαννέτος χτένισε τον Ρονάλντο και τη Ροντρίγκεζ για το επίσημο δείπνο του Τραμπ
Η Ροντρίγκεζ δημοσίευσε βίντεο από τα παρασκήνια, όπου ο Ρονάλντο και η ίδια ετοιμάζονται από τον διεθνούς φήμης Έλληνα hair stylist
Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα προκάλεσε τεράστια συζήτηση, όμως λίγες ώρες αργότερα τα βλέμματα στράφηκαν στα παρασκήνια της προετοιμασίας τους.
Η Τζορτζίνα ανάρτησε στο Instagram βίντεο που δείχνουν τον Κριστιάνο και την ίδια να ετοιμάζονται από τα χέρια του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα hair stylist, Δημήτρη Γιαννέτου. Στα στιγμιότυπα φαίνεται ο διάσημος κομμωτής να επιμελείται το χτένισμα του Ρονάλντο, δίνοντάς του ένα κομψό και απόλυτα συμμετρικό look. Την ίδια στιγμή, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ βρίσκεται επίσης στην καρέκλα του, με τον Έλληνα hairstylist να δημιουργεί μια sleek, λαμπερή εμφάνιση που αναδείχθηκε ιδιαίτερα στα επίσημα πλάνα από το δείπνο.
Στη διαδικασία συμμετείχε και ο make-up artist της ομάδας, ολοκληρώνοντας το styling του ζευγαριού λίγο πριν μεταβούν στην εκδήλωση, όπου βρέθηκαν ανάμεσα σε κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο Τιμ Κουκ και ο Έλον Μασκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, αποθέωσε δημόσια τον Ρονάλντο, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του Μπάρον είναι μεγάλος θαυμαστής του.
