Βίντεο: Ο Δημήτρης Γιαννέτος χτένισε τον Ρονάλντο και τη Ροντρίγκεζ για το επίσημο δείπνο του Τραμπ

Κριστιάνο Ρονάλντο Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Η Ροντρίγκεζ δημοσίευσε βίντεο από τα παρασκήνια, όπου ο Ρονάλντο και η ίδια ετοιμάζονται από τον διεθνούς φήμης Έλληνα hair stylist

Γεωργία Κοτζιά
Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα προκάλεσε τεράστια συζήτηση, όμως λίγες ώρες αργότερα τα βλέμματα στράφηκαν στα παρασκήνια της προετοιμασίας τους.

Η Τζορτζίνα ανάρτησε στο Instagram βίντεο που δείχνουν τον Κριστιάνο και την ίδια να ετοιμάζονται από τα χέρια του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα hair stylist, Δημήτρη Γιαννέτου. Στα στιγμιότυπα φαίνεται ο διάσημος κομμωτής να επιμελείται το χτένισμα του Ρονάλντο, δίνοντάς του ένα κομψό και απόλυτα συμμετρικό look. Την ίδια στιγμή, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ βρίσκεται επίσης στην καρέκλα του, με τον Έλληνα hairstylist να δημιουργεί μια sleek, λαμπερή εμφάνιση που αναδείχθηκε ιδιαίτερα στα επίσημα πλάνα από το δείπνο. 

Δείτε τα βίντεο


Στη διαδικασία συμμετείχε και ο make-up artist της ομάδας, ολοκληρώνοντας το styling του ζευγαριού λίγο πριν μεταβούν στην εκδήλωση, όπου βρέθηκαν ανάμεσα σε κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο Τιμ Κουκ και ο Έλον Μασκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, αποθέωσε δημόσια τον Ρονάλντο, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του Μπάρον είναι μεγάλος θαυμαστής του.

Γεωργία Κοτζιά
