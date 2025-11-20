Κύκλωμα καζίνο: Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο – «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά. Το έκανα για εντυπωσιασμό»
Ο προφυλακιστέος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι τα ρολόγια, τα μετρητά και οι λίρες ήταν «ψεύτικα» για εντυπωσιασμό, ενώ τα θύματα μιλούν για επίδειξη πλούτου και οργανωμένη απάτη
Παρουσιαζόταν ως μεγιστάνας με ακριβά ρολόγια, πολλά μετρητά και χρυσές λίρες αλλά στην πραγματικότητα ήταν... φτωχός. Αυτό συνάγεται από τους ισχυρισμούς που πρόβαλε, κατά την απολογία του, ο φερόμενος ως αρχηγός της συμμορίας που υποσχόταν μεγάλα κέρδη σε παιχνίδια καζίνο.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήδη έχει κριθεί προφυλακιστέος, δήλωσε εθισμένος με τον τζόγο προσθέτοντας πως δεν έχει καμία ιδιαίτερη οικονομική επιφάνεια και πως, ακόμα και το σπίτι του, βγαίνει τον Ιανουάριο στον πλειστηριασμό. «Ήξεραν πως τα χρήματα θα παίζονταν στο καζίνο και ποτέ δεν τους είπα ότι δανείζουν την επιχείρηση του Καζίνο, η οποία δεν έχει ανάγκη από δανεισμό από φαρμακοποιούς και λοιπά άτομα με οικονομική επιφάνεια» υποστήριξε συγκεκριμένα.
Από την πλευρά τους βέβαια τα θύματα της συμμορίας δίνουν μία τελείως διαφορετική εικόνα. Κάνουν λόγο για προσπάθεια επίδειξης πλούτου από τους κατηγορούμενους που περιελάβανε ακριβά δείπνα, εξαιρετικά κρασιά, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά αφημένα άτακτα στη σουίτα που πραγματοποιούνταν οι συναντήσεις και βουνά από χρυσές λίρες.
Όλα ψέματα, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που ισχυρίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός. «Οι δήθεν λίρες που γράφανε μάλιστα χρόνια πολλά, τα ψεύτικα fake ρολόγια των 100 ευρώ, και τα χρήματα που ήταν fake, ουδέποτε επιδείχθηκαν από εμένα ως μέσο απάτης. Ήταν απλώς η προσπάθεια μου για εντυπωσιασμό και να δείξω στους ανθρώπους που μου εμπιστεύονταν τα χρήματα τους ότι ζω πολυτελή ζωή από τα κέρδη από το τζόγο. Ως παίκτης είχα κάποια προνόμια όπως το να τρώω στα πολυτελή εστιατόρια του καζίνο ή την σουίτα που μου την δίνανε ως μπόνους επειδή ήμουν από τους μεγάλους παίκτες» σημείωσε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους καταγγέλλοντες υποστηρίζοντας πως τα χρήματα που του έδιναν ήταν μαύρα και αδήλωτα.
«Τα χρήματα τους κατά δήλωση τους ήταν μαύρα αδήλωτα και αφορολόγητα. (...) Όταν ο κ. Μαρτίκας έπαιρνε σε εβδομαδιαία βάση τον τόκο του 20% όλα ήταν ρόδινα και ανθηρά και εγώ ο Αλεκάκις, και όχι απατεώνας και αρχηγός δήθεν του κυκλώματος. Ο κ. Μαρτίκας έχει εξοφληθεί από εμένα, μου έδωσε 35.000 ευρώ οπότε και του έδωσα πίσω 45.000 ευρώ, υπάρχει και απόδειξη. (...) Οι μηνυτές έδωσαν με την θέληση τους τα χρήματα τους χωρίς απατηλές υποσχέσεις και προσδοκούσαν υπέρογκο τοκογλυφικό κέρδος 60-80% τον μήνα. Όπως όλοι μου έλεγαν δεν τους ένοιαζε πολύ γιατί τα χρήματα ήταν μαύρα, αδήλωτα και μη φορολογημένα» σημείωσε.
«Δεν είμαι αρχηγός καμίας εγκληματικής οργάνωσης. Είμαι παντελώς αθώος. Το μόνο που έκανα ήταν να διαμεσολαβώ χωρίς απάτη και να παίρνω χρήματα για να παίζω και να κερδίζω δίνοντας τον τοκογλυφικό τόκο στους μηνυτές. Όταν τα χρήματα χάνονταν, αφού δεν κέρδιζα πάντα και δεν μπορούσα να τα επιστρέψω με βάφτιζαν απατεώνα» υποστήριξε.
Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, Δημήτρης Αυλωνίτης, είπε πως ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα «θέσαμε σοβαρά νομικά, ποινικά ζητήματα ως προς το θέμα του μελλοντικού γεγονότος και της απάτης και κρίνανε σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ότι πρέπει να κρατηθούν προσωρινά». «Προτείναμε “βραχιολάκι” το οποίο δυστυχώς η Κόρινθος δεν έχει και δεν έγινε δεκτό», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον κ. Αυλωνίτη, ο κατηγορούμενος ως αρχηγός εξήγησε ενώπιον των Αρχών «πως λειτουργεί το καζίνο, γιατί οι μεγάλοι παίκτες παίρνουν σουίτες». Απαντώντας για το αν πήρε χρήματα από τον Σπύρο Μαρτίκα, είπε: «πήρε 25.000, γύρισε 35.000 ευρώ. Σε τρεις μέρες του έδωσε 10.000 κέρδος. Του ξαναέδωσε τις 35.000 και πήρε 50.000 ευρώ. Ο κ. Μαρτίκας ωφελήθηκε από τον εντολέα μου με 25.000 ευρώ. Δηλαδή 100% των χρημάτων σε ένα μήνα».
