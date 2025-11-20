Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπέρ της βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη τάχθηκαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη και Ελληνική Λύση - Δείτε το υπόμνημα που κατέθεσε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τη σφοδρή αντίδραση των εισηγητών όλων των κομμάτων που μετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί η άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη («φραπέ») να καταθέσει στην επιτροπή επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης.
Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δια του εισηγητή του Μακάριου Λαζαρίδη ζήτησαν να διαβιβαστεί άμεσα το θέμα στον εισαγγελέα προκειμένου να κινήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
«Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω. μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί» αναφέρουν τα μέλη της ΝΔ.
Να ενεργοποιηθεί άμεσα η διαδικασία της βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα ζήτησε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. «Δεν έχει την ιδιότητα κατηγορούμενου. Δεν του έχει ασκηθεί δίωξη. Δεν έχει την ιδιότητα υπόπτου. Δεν υπάρχει προκαταρκτική εξέταση. Εκτός αν ο ίδιος ομολογεί ότι από όσα θα πει θα αποδειχθεί ενοχή του. Ο λόγος που ο Ξυλούρης δεν έρχεται να καταθέσει δεν είναι όσα ισχυρίζεται με καταχρηστικό τρόπο. Ο λόγος που δεν καταθέτει είναι άλλος. Αν εμφανιστεί στην επιτροπή μας θα αναγκαστεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων και θα πρέπει να διαψεύσει τον Βορίδη ότι δεν είχε σχέση με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε μεταξύ άλλων.
Την άποψη ότι ο Γιώργος Ξυλούρης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για να αποφύγει την εξέταση κατέθεσε ο κ. Βασίλης Κόκκαλης ζητώντας να εκδοθεί άμεσα ένταλμα βίαιης προσαγωγής και να σταλεί η υπόθεση στην δικαιοσύνη. Παράλληλα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ο μάρτυρας όφειλε να εμφανιστεί στην επιτροπή και να καταθέσει με φυσική παρουσία το αίτημα άρνησης εξέτασης.
Βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα ζήτησαν οι Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) και Ζεϊμπεκ Χουσείν (Νέα Αριστερά). «Θα μπορούσε να θεωρηθεί ομολογία ενοχής το υπόμνημα. Αποκαλύπτεται η προσπάθεια όχι μόνο να μην επιβαρύνει την θέση του ο ίδιος αλλά πολύ περισσότερο μέσα από αυτή την ενέργεια να καθυστερήσει τις εργασίες εξεταστικής να κουκουλώσει την όποια ουσιαστική διερεύνηση. Να διαταχθεί η προσαγωγή του» είπε ο εισηγητής του ΚΚΕ ενώ ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε «παρελκυστική» την πρόταση της ΝΔ να διαβιβαστεί πρώτα η υπόθεση στον εισαγγελέα.
Από την Ελληνική Λύση ο Κώστας Μπούμπας είπε «καλούμε τον μάρτυρα έστω τελευταία στιγμή να κρατήσει όση αξιοπρέπεια του έχει απομείνει και να προσέλθει για κατάθεση στην εξεταστική. Είναι κομβικό πρόσωπο που καλείται να απαντήσει στην αμαρτία και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» σε διαφορετική περίπτωση ζήτησε την εφαρμογή των προβλεπόμενων.
«Είναι προσβολή στην διαδικασία της εξεταστικής. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να αποφύγει την ανάδειξη της εμπλοκής των πολιτικών προσώπων στην υπόθεση. Απειλεί τους πάντες και λέει ότι θα σκοτώσει τον έναν και τον άλλον. Ζητάμε την βίαιη προσαγωγή» ανέφερε ο Γιώργος Ρούντας (Νίκη).
Με το αίτημα της βίαιης προσαγωγής συμφώνησε και ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας σχολιάζοντας επίσης πως «πρόκειται για μάρτυρα που βρίσκεται στο επίκεντρο. Συνδέεται με δύο υπουργούς και με τους πρωθυπουργούς και η απουσία του από εδώ σχετίζεται με την προστασία τους».
Η επιστολή του Γιώργου Ξυλούρη διαβιβάστηκε στα μέλη της εξεταστικής λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Πλέον οι βουλευτές που μετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα δεχθούν το αίτημα του μάρτυρα ή αν θα διατάξουν τη βίαιη προσαγωγή του στην επιτροπή.
Στο κείμενο του ο Γιώργος Ξυλούρης αναφέρει πως «τον τελευταίο καιρό, έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της “Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες” στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα δε έχω ακόμα πρόσβαση” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Ξυλούρης για να προσθέσει αμέσως μετά:
Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δια του εισηγητή του Μακάριου Λαζαρίδη ζήτησαν να διαβιβαστεί άμεσα το θέμα στον εισαγγελέα προκειμένου να κινήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
«Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω. μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί» αναφέρουν τα μέλη της ΝΔ.
Να ενεργοποιηθεί άμεσα η διαδικασία της βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα ζήτησε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. «Δεν έχει την ιδιότητα κατηγορούμενου. Δεν του έχει ασκηθεί δίωξη. Δεν έχει την ιδιότητα υπόπτου. Δεν υπάρχει προκαταρκτική εξέταση. Εκτός αν ο ίδιος ομολογεί ότι από όσα θα πει θα αποδειχθεί ενοχή του. Ο λόγος που ο Ξυλούρης δεν έρχεται να καταθέσει δεν είναι όσα ισχυρίζεται με καταχρηστικό τρόπο. Ο λόγος που δεν καταθέτει είναι άλλος. Αν εμφανιστεί στην επιτροπή μας θα αναγκαστεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων και θα πρέπει να διαψεύσει τον Βορίδη ότι δεν είχε σχέση με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε μεταξύ άλλων.
Την άποψη ότι ο Γιώργος Ξυλούρης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για να αποφύγει την εξέταση κατέθεσε ο κ. Βασίλης Κόκκαλης ζητώντας να εκδοθεί άμεσα ένταλμα βίαιης προσαγωγής και να σταλεί η υπόθεση στην δικαιοσύνη. Παράλληλα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ο μάρτυρας όφειλε να εμφανιστεί στην επιτροπή και να καταθέσει με φυσική παρουσία το αίτημα άρνησης εξέτασης.
Βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα ζήτησαν οι Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) και Ζεϊμπεκ Χουσείν (Νέα Αριστερά). «Θα μπορούσε να θεωρηθεί ομολογία ενοχής το υπόμνημα. Αποκαλύπτεται η προσπάθεια όχι μόνο να μην επιβαρύνει την θέση του ο ίδιος αλλά πολύ περισσότερο μέσα από αυτή την ενέργεια να καθυστερήσει τις εργασίες εξεταστικής να κουκουλώσει την όποια ουσιαστική διερεύνηση. Να διαταχθεί η προσαγωγή του» είπε ο εισηγητής του ΚΚΕ ενώ ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε «παρελκυστική» την πρόταση της ΝΔ να διαβιβαστεί πρώτα η υπόθεση στον εισαγγελέα.
Από την Ελληνική Λύση ο Κώστας Μπούμπας είπε «καλούμε τον μάρτυρα έστω τελευταία στιγμή να κρατήσει όση αξιοπρέπεια του έχει απομείνει και να προσέλθει για κατάθεση στην εξεταστική. Είναι κομβικό πρόσωπο που καλείται να απαντήσει στην αμαρτία και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» σε διαφορετική περίπτωση ζήτησε την εφαρμογή των προβλεπόμενων.
«Είναι προσβολή στην διαδικασία της εξεταστικής. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να αποφύγει την ανάδειξη της εμπλοκής των πολιτικών προσώπων στην υπόθεση. Απειλεί τους πάντες και λέει ότι θα σκοτώσει τον έναν και τον άλλον. Ζητάμε την βίαιη προσαγωγή» ανέφερε ο Γιώργος Ρούντας (Νίκη).
Με το αίτημα της βίαιης προσαγωγής συμφώνησε και ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας σχολιάζοντας επίσης πως «πρόκειται για μάρτυρα που βρίσκεται στο επίκεντρο. Συνδέεται με δύο υπουργούς και με τους πρωθυπουργούς και η απουσία του από εδώ σχετίζεται με την προστασία τους».
Το υπόμνημα του Γιώργου ΞυλούρηΣτο γραπτό υπόμνημά του προς την εξεταστική επιτροπή, ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου προκειμένου να αποφύγει την κατάθεση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.
Η επιστολή του Γιώργου Ξυλούρη διαβιβάστηκε στα μέλη της εξεταστικής λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Πλέον οι βουλευτές που μετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα δεχθούν το αίτημα του μάρτυρα ή αν θα διατάξουν τη βίαιη προσαγωγή του στην επιτροπή.
Στο κείμενο του ο Γιώργος Ξυλούρης αναφέρει πως «τον τελευταίο καιρό, έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της “Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες” στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα δε έχω ακόμα πρόσβαση” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Ξυλούρης για να προσθέσει αμέσως μετά:
«Το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη… να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ 101 παρ 1 του νέου ΚΠΔ ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του…».
Ο Γιώργος Ξυλούρης αναφέρει επίσης ότι «η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της επιτροπής υμών η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματος μου σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης… αφού εφόσον παραστώ θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμα μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου. Για τους λίγους αυτούς δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου».
Δείτε το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη
Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
Σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην Εξεταστική Επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ως χθες διατυμπάνιζαν οτι δεν εχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ενα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης.
Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν εχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος
Ο Γιώργος Ξυλούρης αναφέρει επίσης ότι «η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της επιτροπής υμών η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματος μου σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης… αφού εφόσον παραστώ θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμα μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου. Για τους λίγους αυτούς δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου».
Δείτε το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη
ΠΑΣΟΚ: Ο «Φραπές» αρνήθηκε να προσέλθει για να μείνουν κλειστά τα στόματα
Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
Σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην Εξεταστική Επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ως χθες διατυμπάνιζαν οτι δεν εχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ενα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης.
Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν εχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος
Ειδήσεις σήμερα
Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης στη Μάνδρα: Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο 1,5 χλμ. από δημοτική παροχή - Δείτε βίντεο
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης στη Μάνδρα: Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο 1,5 χλμ. από δημοτική παροχή - Δείτε βίντεο
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα