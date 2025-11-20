Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Αστυνομικοί σταμάτησαν την ηθοποιό για έλεγχο χθες βράδυ επί της οδού Αθηνάς
Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ δεν είχε δίπλωμα ούτε και πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αντίστοιχα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν χθες βράδυ στις 23:40 επί της οδού Αθηνάς στη περιοχή της Βουλιαγμένης με την γνωστή ηθοποιό να συλλαμβάνεται καθώς οδηγούσε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας και υπό την επήρεια μέθης.
Συγκεκριμένα, επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη και στο ύψος της οδού Δανάης κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά 47 χλμ/ώρα.
Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η 51χρονη ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.
Διαβάστε επίσης - Δήμητρα Ματσούκα: Μου πήραν τις πινακίδες στο Κολωνάκι, είπε στους αστυνομικούς που τη σταμάτησαν για έλεγχο
Οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό και σε έλεγχο αλκοόλ με το αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,42mg/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,38mg/l κατά τη δεύτερη μέτρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως το όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.
Στη συνέχεια, προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.
