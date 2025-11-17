Ελισάβετ Σπανού: Πάντα ήθελα οικογένεια, αλλά φοβόμουν γιατί είμαι παιδί χωρισμένων γονιών
Όταν ήρθε η εγκυμοσύνη, δεν το περίμενα ούτε το επεδίωκα, ανέφερε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια
Την επιθυμία που είχε πάντοτε να δημιουργήσει οικογένεια υπογράμμισε η Ελισάβετ Σπανού. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι, αν και ήθελε να αποκτήσει παιδί με τον ιδανικό σύντροφο, ταυτόχρονα φοβόταν γιατί οι γονείς της είχαν τραβήξει χωριστούς δρόμους παίρνοντας διαζύγιο. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν επεδίωξε την εγκυμοσύνη που τελικά ήρθε. Όπως είπε, ήταν σαν «κεραυνός εν αιθρία».
«Πάντα ήθελα οικογένεια, γιατί μου έχει λείψει η δική μου. Παρ’ όλα αυτά τη φοβόμουν γιατί είμαι παιδί χωρισμένων γονιών… Όταν ήρθε η εγκυμοσύνη, δεν το περίμενα ούτε το επεδίωκα. Αλλά το ήθελα. Για αυτό είχα κάνει και κατάψυξη ωαρίων, ήθελα να κάνω παιδί. Δεν το επεδίωκα, μου προέκυψε», εξομολογήθηκε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου.
Όπως είπε, λόγω του άγχους και της κοινωνικής πίεσης είχε πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Αν και είναι ταμπού, έλεγα αποκλείεται να μείνω έγκυος σε αυτή την ηλικία. Έκανα κατάψυξη ωαρίων στα 39, ξέρω ότι πρέπει να την κάνεις νωρίτερα αλλά εκεί μου τη βάρεσε. Ένιωσα πιεσμένη και αγχωμένη. Η εγκυμοσύνη έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία. Στην αρχή σοκάρεσαι αλλά μετά όλα κύλησαν ομαλά. Η απόσταση ήταν ο βασικός λόγος που αποφασίσαμε να χωρίσουμε και να συνεχίσω έτσι (να τη μεγαλώσω μόνη μου)».
Αναφερόμενη στον Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον οποίο υπήρξε σε σχέση, η Ελισάβετ Σπανού εξέφρασε τον θαυμασμό της για το γεγονός ότι καταφέρνει να διατηρεί καλές σχέσεις με την πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του, Ιωάννα Τούνη. «Θαυμάζω τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και θαυμάζω τον τρόπο που τον βλέπω να συμπεριφέρεται στο παιδί του. Θαυμάζω τον τρόπο που κρατάει τις ισορροπίες με την πρώην σύντροφο του και το παιδί του. Αυτό μου φαίνεται άθλος, είναι άξιος άνθρωπος», σχολίασε.
Όσον αφορά στη σημασία που παίζει στη ζωή της η συντροφικότητα, μοιράστηκε: «Η συντροφικότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν έτσι και που αυτό θα έρθει μόνο του, με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν ξέρω αν θα έκανα δεύτερο παιδί… Δεν ξέρω αν ερωτευτώ παράφορα, βρω τον έρωτα της ζωής μου και θελήσω να κάνω το δικό μας παιδί».
Αναφερόμενη στον Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον οποίο υπήρξε σε σχέση, η Ελισάβετ Σπανού εξέφρασε τον θαυμασμό της για το γεγονός ότι καταφέρνει να διατηρεί καλές σχέσεις με την πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του, Ιωάννα Τούνη. «Θαυμάζω τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και θαυμάζω τον τρόπο που τον βλέπω να συμπεριφέρεται στο παιδί του. Θαυμάζω τον τρόπο που κρατάει τις ισορροπίες με την πρώην σύντροφο του και το παιδί του. Αυτό μου φαίνεται άθλος, είναι άξιος άνθρωπος», σχολίασε.
