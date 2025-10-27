Ελισάβετ Σπανού για την εγκυμοσύνη της: Πέρασα μεγάλη μοναξιά κι ένιωσα πίεση με την ερώτηση «πού είναι ο πατέρας;»
Δεν ήταν καλά η ψυχολογία μου και τα νεύρα μου και αυτό με πίεζε ακόμα περισσότερο, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Στις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά την εγκυμοσύνη της, αλλά και στον χωρισμό της από τον πατέρα του παιδιού της αναφέρθηκε η Ελισάβετ Σπανού. Η τραγουδίστρια περιέγραψε την έντονη ψυχολογική πίεση που δέχτηκε όταν ο περίγυρός της άρχισε να τη ρωτά για τον πατέρα του μωρού, σε μια περίοδο που η ίδια προσπαθούσε να διαχειριστεί την ευαισθησία και τη μοναξιά της.
Μιλώντας στο podcast «Ga-ranti», δήλωσε αρχικά για την περίοδο που έγινε γνωστή η εγκυμοσύνη της: «Είχα νιώσει εκείνη την περίοδο πάρα πολύ μεγάλη πίεση με την ερώτηση "Πού είναι ο πατέρας; Ποιος είναι ο πατέρας;". Δεν ήταν καλά η ψυχολογία μου και τα νεύρα μου και αυτό με πίεζε ακόμα περισσότερο. Ένιωσα την ανάγκη να πω εγώ "υπάρχει πατέρας, αλλά δεν είμαστε πια μαζί"».
Μιλώντας για την εγκυμοσύνη της, εξήγησε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι που είχε να αντιμετωπίσει ήταν η μοναξιά. «Το πιο δύσκολο στη δική μου ιστορία ήταν η περίοδος της εγκυμοσύνης που πέρασα πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά. Ήταν πολύ στρεσογόνα περίοδος, είχα συσπάσεις, ο γυναικολόγος μου με παρέπεμψε σε ψυχίατρο. Επειδή δεν έχουμε υπάρξει με τον μπαμπά στο ίδιο σπίτι με το παιδί, έχω έναν ρόλο. Αν αυτός ο ρόλος εντάσσει και την πατρική φιγούρα μέσα, μάλλον δεν το καταλαβαίνω», ανέφερε.
