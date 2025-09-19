Ελισάβετ Σπανού: Χώρισα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου γιατί η σχέση μας δεν ήταν σταθερή
Ελισάβετ Σπανού: Χώρισα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου γιατί η σχέση μας δεν ήταν σταθερή
Η απόσταση που είχαμε έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα στο να μοιραστούμε την ευθύνη, πρόσθεσε
Για τον χωρισμό της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της μίλησε η Ελισάβετ Σπανού. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η σχέση της εκείνη την περίοδο δεν είχε τη σταθερότητα που θα χρειαζόταν για να συνεχιστεί, ενώ η γεωγραφική απόσταση μεταξύ τους δυσχέραινε την κατάσταση.
Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες», που θα προβληθεί το Σαββατοκύριακο, δημοσιοποιήθηκε στο Happy Day, με την Ελισάβετ Σπανού να ακούγεται να μιλάει για τον πατέρα του παιδιού της.
Δείτε το βίντεο
Η ίδια μίλησε στη συνέχεια, για τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν. «Αφού δεχτήκαμε καλά την είδηση, συνειδητοποιήσαμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό με τον μπαμπά της. Η απόσταση που είχαμε έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα στο να μοιραστούμε την ευθύνη. Πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε και δεν το μετανιώνω, παρόλο που το να περνάς μόνη σου μια εγκυμοσύνη είναι δύσκολο», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Δείχνει το δρόμο για τους μελλοντικούς υπουργούς το ρομπότ Diella που προκάλεσε χάος στη βουλή της Αλβανίας;
Ζήσης για Αργυρό: «Ο Κωνσταντίνος έκανε τα πάντα για να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για την Εθνική αλλά έλειπε στο εξωτερικό»
Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες», που θα προβληθεί το Σαββατοκύριακο, δημοσιοποιήθηκε στο Happy Day, με την Ελισάβετ Σπανού να ακούγεται να μιλάει για τον πατέρα του παιδιού της.
Δείτε το βίντεο
«Έμεινα έγκυος και το δεχτήκαμε με πολλή χαρά. Ήμουν μέσα σε μία σχέση, η οποία δεν είχε κατ’ ανάγκην τα χαρακτηριστικά για να οδηγήσει σε κάτι πιο σταθερό. Δεν είναι ανάγκη όλες οι σχέσεις να ξεκινούν με μία τέτοια λογική. Συν το ότι η απόσταση στον τόπο διαμονής μας δημιουργούσε ένα θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελισάβετ Σπανού.
Η ίδια μίλησε στη συνέχεια, για τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν. «Αφού δεχτήκαμε καλά την είδηση, συνειδητοποιήσαμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό με τον μπαμπά της. Η απόσταση που είχαμε έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα στο να μοιραστούμε την ευθύνη. Πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε και δεν το μετανιώνω, παρόλο που το να περνάς μόνη σου μια εγκυμοσύνη είναι δύσκολο», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Δείχνει το δρόμο για τους μελλοντικούς υπουργούς το ρομπότ Diella που προκάλεσε χάος στη βουλή της Αλβανίας;
Ζήσης για Αργυρό: «Ο Κωνσταντίνος έκανε τα πάντα για να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για την Εθνική αλλά έλειπε στο εξωτερικό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα