Σπανού για τον πρώην σύντροφό της: Η απόσταση έκανε τα πράγματα δύσκολα στο να μοιραστούμε την ευθύνη του παιδιού
Πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε για την οποία δεν έχω μετανιώσει, τόνισε η τραγουδίστρια
Στον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της αναφέρθηκε η Ελισάβετ Σπανού σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η είδηση της εγκυμοσύνης έγινε δεκτή με χαρά και από τους δύο, η απόσταση όμως τους έκανε να συνειδητοποιήσουν πως θα δυσκολεύονταν να μοιράσουν την ευθύνη. Έτσι, οδηγήθηκαν στον χωρισμό, επιλογή που δεν έχει μετανιώσει.
Πιο αναλυτικά, η Ελισάβετ Σπανού δήλωσε στην εκπομπή «Μαμά-δες», το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου: «Ενώ έχουμε καλοδεχτεί όλοι την είδηση του παιδιού, συνειδητοποιούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό με τον μπαμπά της και η απόσταση, που είχαμε, έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στο να μοιραστούμε αυτή την ευθύνη. Πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε για την οποία δεν έχω μετανιώσει».
Αναφερόμενη στο πώς βιώνει τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή της μετά την έλευση της κόρης της, μοιράστηκε: «Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος χρόνος και δεν μπορώ να πω ότι ακόμα σαν Ελισάβετ με έχω βρει μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή άλλαξε τόσο δραματικά, με την καλή όμως έννοια, η ζωή μου που ακόμα δεν έχω βρει τα πατήματα μου. Παρ’ όλα αυτά είναι συναρπαστικό και δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει κάτι”».
Η Ελισάβετ Σπανού επισήμανε ότι η σχέση της δεν χαρακτηριζόταν από προοπτική σταθερότητας, ενώ η απόσταση με τον πρώην σύντροφό της δυσκόλευε την κατάσταση. Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Ήμουν μέσα σε μια σχέση η οποία όμως δεν είχε κατ’ ανάγκη τα χαρακτηριστικά του να οδηγήσει σε κάτι πιο σταθερή, δεν είναι και ανάγκη όλες οι σχέσεις να ξεκινάνε με μια τέτοια λογική. Συν του ότι η απόσταση στον τόπο διαμονής μας δημιουργούσε ένα θέμα. Επειδή είχα αποβολές στο παρελθόν, το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μου ήταν ιδιαίτερο».
