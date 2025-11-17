Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές γύρω από το Πολυτεχνείο - Ξεκινά σε λίγο η πορεία
Ομάδα νεαρών πέταξε μπουκάλια με νερό, καρέκλες και κροτίδες προς τον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου, όπου βρισκόταν ο πρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Φωτογραφίες: William Faithful
Λίνα Κεκέση
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 52 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων έκλεισαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι (13:00).  Ο εορτασμός της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κορυφώνεται ως είθισται με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία που ξεκινά νωρίς το απόγευμα.  Λίγο αφότου έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου, δημιουργήθηκε ένταση έξω από την πύλη όταν ομάδα νεαρών πέταξαν μπουκάλια με νερό, καρέκλες και κροτίδες προς τον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου, όπου βρισκόταν ο πρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 20 προσαγωγές, ενώ έχει γίνει και μία σύλληψη.

Νωρίτερα αρκετός κόσμος βρέθηκε και στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής της Θεσσαλονίκης για να αποτίσει φόρο τιμής για την αγώνα για τη δημοκρατία.

Έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου

Το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχει επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.



Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια, και την Τροχαία βρίσκονται επί ποδός από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές συνδρομή στις παραπάνω δυνάμεις θα δίνουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, όπου θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι.






Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται και σε σημεία όπου θα υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια».

Παράλληλα σε ετοιμότητα είναι και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, έτοιμα να επέμβουν σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας.

Κλειστοί από τις 14:00 σταθμοί του μετρό

Επιπλέον, σήμερα Δευτέραμε εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Φωτογραφίες και βίντεο από τη Θεσσαλονίκη

Εορτασμός επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη (7)
Εορτασμός επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη (4)

Εορτασμός επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη (2)




