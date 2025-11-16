The Simpsons: Πέθανε ο σεναριογράφος της δημοφιλούς σειράς, Νταν ΜακΓκραθ
The Simpsons: Πέθανε ο σεναριογράφος της δημοφιλούς σειράς, Νταν ΜακΓκραθ

Ο σεναριογράφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο

The Simpsons: Πέθανε ο σεναριογράφος της δημοφιλούς σειράς, Νταν ΜακΓκραθ
Ιωάννα Μαρίνου
Πέθανε σε ηλικία 61 ετών ο Νταν ΜακΓκραθ, βραβευμένος με Emmy σεναριογράφος, γνωστός κυρίως για τη δουλειά του σε εμβληματικές animated σειρές όπως το «The Simpsons» και «Mission Hill». 

Ο σεναριογράφος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφερε η αδερφή του, Γκέιλ ΜακΓκραθ Γκαραμπαντιάν στο «The Hollywood Reporter».

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της οικογένειάς του εκλιπόντος στο Facebook: «Χάσαμε τον εκπληκτικό αδερφό μου, τον Ντάνι, χθες. Ήταν ξεχωριστός άνθρωπος. Ένας απίστευτος γιος, αδερφός, θείος και φίλος. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες», έγραψε η αδερφή του. 

Δείτε την ανάρτηση

The Simpsons: Πέθανε ο σεναριογράφος της δημοφιλούς σειράς, Νταν ΜακΓκραθ

Ποιος ήταν ο Νταν ΜακΓκραθ

Ο ΜακΓκραθ γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1964 στο Μπρούκλιν και αποφοίτησε από το Regis High School και το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της ιστορικής σατιρικής έκδοσης «The Harvard Lampoon» και υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος ως σκηνοθέτης θεάτρου.

Ο σεναριογράφος είχε επίσης γράψει για το «Saturday Night Live», για το οποίο είχε λάβει υποψηφιότητα για Emmy το 1992, συνεργαζόμενος τότε με μέλη του καστ όπως ο Άνταμ Σάντλερ και ο Κρις Φάρλεϊ. Αργότερα κέρδισε Emmy για το επεισόδιο του «The Simpsons Homer’s Phobia» του 1997, στο οποίο συμμετείχε ως guest voice ο Τζον Γουότερς και το οποίο ανήκει στα επεισόδια που έλαβαν επαίνους και διακρίσεις από οργανισμούς για το μήνυμά του κατά της ομοφοβίας.

Κλείσιμο
Άλλα σημαντικά επεισόδια που έγραψε για τη μακροβιότερη αμερικανική τηλεοπτική κωμωδία περιλαμβάνουν τα «Time and Punishment», «Bart of Darkness», «Treehouse of Horror IV» και «Boy-Scoutz ’n the Hood».

Οι υπόλοιπες animated δουλειές του περιλαμβάνουν επεισόδια των «Gravity Falls», «King of the Hill» και «The PJs», όπου υπηρέτησε και ως παραγωγός στα δύο τελευταία. Έγραψε επίσης για τη σειρά «Sammy», που δημιούργησε μαζί με τον Ντέιβιντ Σπέιντ, συνεργάτης του από το SNL, καθώς και για το «Muppets Tonight».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ιωάννα Μαρίνου

