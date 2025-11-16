Πότε έρχεται κακοκαιρία στη χώρα μας, πού θα βρέξει τις επόμενες μέρες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι
Τι αναφέρουν Αρναούτογλου και Κολυδάς για την ψυχρή εισβολή, την πτώση της θερμοκρασίας και τις βροχοπτώσεις που αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα
Παρά το ανοιξιάτικο σκηνικό των τελευταίων ημερών το οποίο θα διατηρηθεί με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, υγρασία και αφρικανική σκόνη, ο καιρός ετοιμάζεται σταδιακά να αλλάξει, καθώς οι μετεωρολόγοι βλέπουν την πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή προς το τέλος Νοεμβρίου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά τις 23 του μήνα μια ψυχρή αέρια μάζα από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και αλλαγή των καιρικών συνθηκών. Μέχρι τότε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ένα ήπιο μεταβατικό μοτίβο, με συννεφιά και τοπικές βροχές, αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η ψυχρή αυτή μάζα αναμένεται να οδηγήσει σε πιο χειμερινό σκηνικό σε όλη τη χώρα, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά, σηματοδοτώντας την ουσιαστική έναρξη της χειμερινής περιόδου.
Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι η χώρα διανύει μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία η ήπια θερμοκρασία συνδυάζεται με αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές. Η αλλαγή θα γίνει αισθητή μετά τις 23 Νοεμβρίου, όταν οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα κατέβουν προς τη Μεσόγειο.
Για λίγες ακόμη ημέρες ο καιρός θα παραμείνει σχετικά καλός, με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.
Από τη Δευτέρα το βράδυ και κυρίως την Τρίτη, η Βόρεια και Βορειοδυτική Ελλάδα θα αρχίσει να επηρεάζεται από πιο οργανωμένα συστήματα, με βροχοπτώσεις που τοπικά θα έχουν έντονο χαρακτήρα. Τα φαινόμενα αυτά θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει σε ήπιες συνθήκες.
Οι πρώτες ισχυρές βροχές αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιοχές που, σύμφωνα με τα δεδομένα, θα δεχθούν σημαντικά ύψη βροχής κατά το πρώτο μισό της εβδομάδας. Ο καιρός τις τελευταίες ημέρες θυμίζει άνοιξη, ωστόσο τα βορειοδυτικά τμήματα θα βιώσουν σαφή μεταβολή.
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη (18 και 19 Νοεμβρίου) οι βροχοπτώσεις στα βορειοδυτικά θα είναι έντονες, εξαιτίας του νοτιοδυτικού ρεύματος στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, το οποίο ευνοεί σημαντικά τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα.
Στην ανάρτησή του επισημαίνει: «Μπορεί να μη “χειμωνιάζει” τις επόμενες ημέρες, καθώς επικρατεί νοτιοδυτικό ρεύμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, ωστόσο αυτό το ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης–Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά (Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο), όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής».
Ο καιρός μέχρι την Πέμπτη
Ο καιρός τη Δευτέρα (17.11.2025)
Ο καιρός μέχρι την Πέμπτη
Ο καιρός τη Δευτέρα (17.11.2025)
Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Νωρίς το πρωί, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τρίτη (18.11.2025)
Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τη Θράκη, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Τετάρτη (19.11.2025)
Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
