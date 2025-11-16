Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ

έπειτα από χρόνια μάχη με σοβαρή ασθένεια

Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη. Συνεργαστήκαμε τόσο την περίοδο 2012-2014 όσο και πρόσφατα από το 2023 μέχρι φέτος, στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς ο ίδιος ήταν Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Καλό ταξίδι, Δημήτρη! Συλλυπητήρια στους οικείους του!».

Αποχαιρετώ με θλίψη τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν ακέραιο άνθρωπο, με ήθος, ευθυκρισία και αγάπη για την πατρίδα. Υπηρέτησε με συνέπεια τη δημόσια ζωή και τη Νέα Δημοκρατία, πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το κοινό καλό».

Και ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έζησα όλη την μάχη που έδωσε το τελευταίο διάστημα και ομολογώ ότι θαύμασα το κουράγιο και την αξιοπρέπεια του. Καλό ταξίδι φίλε μου!».