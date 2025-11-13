Η Έιμι Σούμερ εξήγησε τους λόγους που έσβησε τις φωτογραφίες της μετά την τεράστια απώλεια κιλών
Η Έιμι Σούμερ εξήγησε τους λόγους που έσβησε τις φωτογραφίες της μετά την τεράστια απώλεια κιλών
Είμαι περήφανη για την εμφάνισή μου, όπως κι αν ήταν πάντα, δήλωσε η ηθοποιός
Στους ισχυρισμούς ότι δεν της αρέσει το σώμα της απάντησε η Έιμι Σούμερ, μετά τη διαγραφή παλαιών φωτογραφιών της από τα social media, όπου είχε περισσότερα κιλά. Η κωμικός ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της δεν σχετίζεται με την απώλεια βάρους της, βάζοντας τέλος στις εικασίες των μέσων ενημέρωσης.
Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έιμι Σούμερ αποκάλυψε ότι η ενδομητρίωση από την οποία υπέφερε έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ ανέφερε πως η πλάτη της αναρρώνει και δεν πάσχει πλέον από σύνδρομο Cushing, κάτι που, όπως είπε, βοήθησε το πρόσωπό της να επανέλθει στο φυσιολογικό.
Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι βρίσκεται στην περιμενόπαυση και λαμβάνει ορμονική θεραπεία, κάτι που επηρεάζει το σώμα της, όμως έχει επιλέξει να το αγκαλιάσει με αποδοχή και σεβασμό.
Στην ανάρτησή της, η Έιμι Σούμερ έγραψε: «Γεια σας, μέσα ενημέρωσης. Δεν διέγραψα τις παλιές μου φωτογραφίες επειδή ήταν πριν χάσω βάρος. Αυτό είναι κάτι που εφευρέσατε εσείς. Είμαι περήφανη για την εμφάνισή μου, όπως κι αν ήταν πάντα. Έχω εργαστεί σκληρά για να απαλλαγώ από τον πόνο και τελικά τα κατάφερα. Η ενδομητρίωση μου έχει βελτιωθεί. Η πλάτη μου θεραπεύεται. Δεν έχω πλέον σύνδρομο Cushing, οπότε το πρόσωπό μου επέστρεψε στο φυσιολογικό. Είμαι ευγνώμων που είμαι δυνατή και υγιής, ειδικά για τον γιο μου. Αλλά το Instagram δεν είναι η ταυτότητά σας, είναι μια συλλογή από αυτά που θέλετε να δει ο κόσμος και νιώθω υπέροχα, δυνατή και όμορφη και ήταν διασκεδαστικό να το μοιραστώ αυτό. Δεν ξεκίνησα σκόπιμα ένα "ταξίδι απώλειας βάρους" που είναι κάτι καλό. Αλλά η προσοχή μου ήταν στραμμένη στην υγεία. Είμαι σίγουρη ότι το βάρος μου θα συνεχίσει να κυμαίνεται. Είμαι μια γυναίκα στην περιεμμηνόπαυση που παίρνει φάρμακα ορμονικής θεραπείας. Σου εύχομαι δύναμη και αγάπη για τον εαυτό σου, όποια και αν είναι η πορεία που έχεις επιλέξει, αρκεί να είναι ευγενική και σεβαστή προς όλους τους ανθρώπους. Ανεξάρτητα από το βάρος, τη φυλή ή τη θρησκεία τους, ειρήνη!».
Σε μία απροσδόκητη κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε η Έιμι Σούμερ, καθώς διέγραψε όλες τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο Instagram από την ημέρα που είχε δημιουργήσει τον λογαριασμό της, λίγο μετά την απώλεια κιλών και την αλλαγή στην εμφάνισή της.
Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις της για την πορεία της υγείας της και τη διάγνωσή της με σύνδρομο Cushing. Η Σούμερ έχει μιλήσει δημόσια για το συγκεκριμένο σύνδρομο, αποκαλύπτοντας ότι διαγνώστηκε με μια ήπια μορφή του το 2024. Πρόκειται για μια ορμονική διαταραχή, που προκαλείται από παρατεταμένη έκθεση του οργανισμού σε υψηλά επίπεδα κορτιζόλης.
Η 44χρονη Αμερικανίδα κωμικός αιφνιδίασε τους θαυμαστές της την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, όταν εξαφάνισε κάθε παλαιότερη ανάρτηση από τον λογαριασμό της και ανέβασε ένα νέο post. Στις φωτογραφίες, η Σούμερ πόζαρε χαμογελαστή με ένα κόκκινο μίνι φόρεμα.
«Βγήκα από το σπίτι απόψε. Ποιος είναι περήφανος;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Νιώθω καλά και ευτυχισμένη. Διέγραψα τις παλιές μου φωτογραφίες χωρίς λόγο» πρόσθεσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstodk
