Νέα Δημοκρατία για Σουφλιά: Η διαδρομή του χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον

Με ανακοίνωσή της η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου