Νέα Δημοκρατία για Σουφλιά: Η διαδρομή του χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον
Νέα Δημοκρατία για Σουφλιά: Η διαδρομή του χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον
Με ανακοίνωσή της η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου
Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974, έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης, τον Γιώργο Σουφλιά.
Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.
Μετά τις εκλογές του 1974, επανεκλεγόταν ανελλιπώς Βουλευτής Λάρισας έως και τις εκλογές του 1996, ενώ στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας.
Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.
Ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και Υπουργός Οικονομικών στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990).
Στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε διαδοχικά Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ήταν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των δύο κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή (2004-2009).
Η πολυσήμαντη διαδρομή του Γιώργου Σουφλιά χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου.
Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του.
Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.
Μετά τις εκλογές του 1974, επανεκλεγόταν ανελλιπώς Βουλευτής Λάρισας έως και τις εκλογές του 1996, ενώ στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας.
Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.
Ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και Υπουργός Οικονομικών στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990).
Στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε διαδοχικά Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ήταν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των δύο κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή (2004-2009).
Η πολυσήμαντη διαδρομή του Γιώργου Σουφλιά χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου.
Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του.
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