Η Έιμι Σούμερ διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της στο Instagram μετά την τεράστια απώλεια κιλών
Η ηθοποιός προχώρησε σε μία απροσδόκητη κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «χωρίς λόγο» όπως ανέφερε
Σε μία απροσδόκητη κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε η Έιμι Σούμερ, καθώς διέγραψε όλες τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο Instagram από την ημέρα που είχε δημιουργήσει τον λογαριασμό της, λίγο μετά την απώλεια κιλών και την αλλαγή στην εμφάνισή της.
Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις της για την πορεία της υγείας της και τη διάγνωσή της με σύνδρομο Cushing. Η Σούμερ έχει μιλήσει δημόσια για το συγκεκριμένο σύνδρομο, αποκαλύπτοντας ότι διαγνώστηκε με μια ήπια μορφή του το 2024. Πρόκειται για μια ορμονική διαταραχή, που προκαλείται από παρατεταμένη έκθεση του οργανισμού σε υψηλά επίπεδα κορτιζόλης.
Η 44χρονη Αμερικανίδα κωμικός αιφνιδίασε τους θαυμαστές της την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, όταν εξαφάνισε κάθε παλαιότερη ανάρτηση από τον λογαριασμό της και ανέβασε ένα νέο post. Στις φωτογραφίες, η Σούμερ πόζαρε χαμογελαστή με ένα κόκκινο μίνι φόρεμα.
«Βγήκα από το σπίτι απόψε. Ποιος είναι περήφανος;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Νιώθω καλά και ευτυχισμένη. Διέγραψα τις παλιές μου φωτογραφίες χωρίς λόγο» πρόσθεσε.
Πριν προχωρήσει στη διαγραφή, η Έιμι Σούμερ έκανε ένα story με ένα στιγμιότυπο από την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Η πρώτη μου ανάρτηση στο Instagram. Θα τις σβήσω όλες, γιατί όχι;». Η απόφασή της αυτή ακολούθησε μια σειρά πρόσφατων δημοσιεύσεων σχετικά με την πορεία της απώλειας βάρους της.
Στις 30 Οκτωβρίου είχε αναρτήσει μια σειρά φωτογραφιών, σχολιάζοντας: «Νιώθω δυνατή και ο εαυτός μου». Η Σούμερ έχει μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την υγεία της, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη «φρικτή εμπειρία» της με το φάρμακο Ozempic. Το 2022 αποκάλυψε ότι είχε υποβληθεί σε λιποαναρρόφηση, ενώ στη συνέχεια έμαθε πως φέρει το γονίδιο GDF15, το οποίο την καθιστά ιδιαίτερα επιρρεπή στη ναυτία.
«Δοκίμασα το Ozempic πριν από περίπου τρία χρόνια και ήμουν κυριολεκτικά καθηλωμένη στο κρεβάτι. Έκανα εμετούς και δεν είχα καμία ενέργεια. Άλλοι το παίρνουν και είναι μια χαρά. Ο Θεός να τους έχει καλά», είχε δηλώσει τον Ιανουάριο στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν. Τον Μάρτιο του 2025 αποκάλυψε ότι άρχισε να λαμβάνει ένα άλλο φάρμακο, το Mounjaro, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα ήταν «εξαιρετικά».
