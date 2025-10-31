Έιμι Σούμερ για την απώλεια κιλών και την αλλαγή στην εμφάνισή της: Μου αρέσει η εικόνα μου, αλλά όλα έχουν να κάνουν με το πώς αισθάνεσαι
Την ικανοποίησή της μετά την απώλεια βάρους εξέφρασε η Έιμι Σούμερ, δηλώνοντας ότι νιώθει καλά με τη νέα της εικόνα, ενώ στάθηκε και στην αυτοπεποίθηση που της χάρισε αυτή η αλλαγή.
Η ηθοποιός δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια φάση που «νιώθει δυνατή και ο εαυτός της» μέσα από μια ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοσίευσή της συνοδεύτηκε από φωτογραφίες της δείχνοντας το σώμα της με διαφορετικά σύνολα.
Η Σούμερ ευχαρίστησε αρχικά την ομάδα που επιμελήθηκε το look της και έπειτα έγραψε: «Νιώθω δυνατή και πάλι ο εαυτός μου. Μου αρέσει η εικόνα μου, αλλά, ειλικρινά, όλα έχουν να κάνουν με το πώς αισθάνεσαι» και πρόσθεσε: «Είμαι τόσο ευγνώμων που δεν πονάω πια, χάρη στη γυμνάστριά μου, η οποία με βοήθησε να δυναμώσω μετά τη χειρουργική επέμβαση στη μέση μου, και στον γιατρό Σεκίν, χάρη στον οποίο απαλλάχτηκα από την ενδομητρίωση».
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, η ηθοποιός πόζαρε στο σπίτι της φορώντας ένα ασπρόμαυρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και μαύρες γόβες, καθώς και ένα σατέν φόρεμα σε ροζ απόχρωση.
Στο τέλος της ανάρτησης, έγραψε: «Η Midi health με βοηθά να διαχειριστώ την προεμμηνόπαυση και ο ψυχολόγος μου είναι εκεί για μένα. Είχα ετοιμαστεί για τα 50ά γενέθλια μιας φίλης, αλλά αποφάσισα ότι δεν ένιωθα έτοιμη να βγω και ήθελα να μείνω σπίτι με τον μικρό μου. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη, σας τη στέλνω πίσω».
Η ανάρτησή της ήρθε λίγες μέρες αφότου δημοσίευσε μια selfie μπροστά σε καθρέφτη, δείχνοντας την κοιλιά της χωρίς φίλτρα. «Χωρίς φίλτρο, χωρίς filler, χωρίς καθαρό καθρέφτη», έγραψε με χιούμορ στις 23 Οκτωβρίου.
Η Σούμερ έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για την πορεία της στην απώλεια βάρους, αναφερόμενη και στην «απαίσια εμπειρία» της με το φάρμακο Ozempic, αλλά και στη λιποαναρρόφηση που είχε αποκαλύψει ότι έκανε το 2022.
«Δοκίμασα το Ozempic πριν από περίπου τρία χρόνια και ήμουν κυριολεκτικά καθηλωμένη στο κρεβάτι. Έκανα εμετό και δεν είχα καθόλου ενέργεια. Αλλά άλλοι το παίρνουν και είναι μια χαρά. Οπότε, τους εύχομαι τα καλύτερα», είχε πει τον περασμένο Ιανουάριο, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο SiriusXM.
