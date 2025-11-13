Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η στιγμή που οι φλόγες έχουν καλύψει τα σκάφη - Το τέταρτο έχει πάρει κλίση από τους τόνους νερό που έχουν ρίξει πυροσβέστες και λιμενικοί
Συναγερμός σήμανε στις 3:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην πυροσβεστική όταν ενημερώθηκε για φωτιά σε σκάφη στη Μαρίνα Ζέας.
Στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα αλλά και πλοιάρια της πυροσβεστικής και του λιμενικού για ρίψεις νερού από θαλάσσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά.
Δείτε βίντεο με τις φλόγες να κατακαίνε ένα από τα σκάφη
Σύμφωνα με το Λιμενικό η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα σκάφη, με αποτέλεσμα τα τρία να έχουν βυθιστεί ενώ το τέταρτο έχει πάρει κλίση.
Παράλληλα στο νερό έχουν μπει ειδικά φράγματα προκειμένου να αποφευχθεί ρύπανση των υδάτων
