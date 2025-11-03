Offset: Καταγγελία εις βάρος του για επίθεση και σωματική βλάβη
Επιπλέον, οι φορολογικές του εκκρεμότητες με τις αρχές των ΗΠΑ ξεπερνούν πλέον τα 2,3 εκατομμύρια δολάρια
Αντιμέτωπος με νέα νομικά προβλήματα βρίσκεται ο πρώην σύζυγος της Cardi B, Offset από σεκιούριτι για επίθεση και σωματική βλάβη, ενώ οι φορολογικές του εκκρεμότητες με τις αρχές των ΗΠΑ ξεπερνούν πλέον τα 2,3 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νομικών και οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον καλλιτέχνη, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του από τη διάσημη ράπερ.
Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Us Weekly το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο σεκιούριτι Τζιμ Σάντσεζ κατέθεσε αγωγή εναντίον του Offset για επίθεση, βιαιοπραγία και ηθελημένη πρόκληση ψυχικής οδύνης. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Μάρτιο στο κατάστημα MedMen LAX, όταν ο ράπερ αρνήθηκε να επιδείξει ταυτότητα και, σύμφωνα με τη μήνυση, «έγινε εχθρικός, επιθετικός και χτύπησε τον ενάγοντα στο πρόσωπο».
Ο Σάντσεζ υποστηρίζει ότι και άλλα άτομα συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και στον αυχένα, που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο. Εκπρόσωπος του Offset, πάντως, είχε δηλώσει στο TMZ πως ο σεκιούριτι ήταν εκείνος που «του επιτέθηκε και έφτυσε στο πρόσωπο» κατά τη διάρκεια της έντασης, αρνούμενος ότι ο ράπερ ξεκίνησε τη βία.
Την ίδια στιγμή, τα οικονομικά προβλήματα του Offset διογκώνονται. Όπως αποκάλυψε το Us Weekly, η IRS επέβαλε νέο πρόστιμο σχεδόν 500.000 δολαρίων για το φορολογικό έτος 2023, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των οφειλών του σε πάνω από 2,3 εκατομμύρια δολάρια. Παρόμοιες εκκρεμότητες καταγράφονται για τα έτη 2021 και 2022, με πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξοδα είσπραξης να αυξάνουν το αρχικό ποσό.
Παράλληλα, ο ράπερ καλείται να αντιμετωπίσει και μια δικαστική απόφαση 232.000 δολαρίων που εκκρεμεί εις βάρος του για υποτιθέμενη επίθεση σε δύο άνδρες σε strip club της Φλόριντα το 2021. Οι Leamsy Izquierdo και Humberto Crespo τον κατηγορούν ότι τους χτύπησε όταν κάποιος εκτόξευσε σαμπάνια προς τη Cardi B, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να εμπλέκονται στο περιστατικό. Η υπόθεση εκκρεμεί και έχει προγραμματιστεί νέα ακροαματική διαδικασία για τον Φεβρουάριο του 2026.
Η Cardi B υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Offset τον Αύγουστο του 2024, ύστερα από έξι χρόνια γάμου και μία προηγούμενη σύντομη διάσταση το 2018. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, την 7χρονη Kulture, τον 4χρονο Wave και τη μικρή Blossom, ενός έτους. Από παλαιότερες σχέσεις, ο Offset έχει ακόμη τρία παιδιά.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Baby, This Is Keke Palmer», ο ράπερ αναγνώρισε τα λάθη του: «Έπρεπε να τη σεβαστώ πολύ περισσότερο. Έκανα κακές επιλογές, όπως το να την απατήσω. Όταν έφυγε, έπρεπε να το δεχτώ. Ήμουν εγωιστής και το λέω ως άντρας», δήλωσε. Η Cardi B, που από τον Ιούνιο έχει σχέση με τον αθλητή Stefon Diggs, περιμένει το πρώτο τους παιδί, διαψεύδοντας τις φήμες χωρισμού που κυκλοφόρησαν το φθινόπωρο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Offset is being sued over an alleged altercation at a dispensary ... with a security guard claiming the rapper attacked him.— TMZ (@TMZ) November 2, 2025
Read more: https://t.co/l1Nxi9cqrP pic.twitter.com/oqiSGrYlpF
