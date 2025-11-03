«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
Σχετικά με τα επεισόδια και την ένταση που επικράτησε, η χαροκαμένη μάνα ανέφερε ότι «έχουν βαριές ευθύνες οι οικογένειες»
Για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 αναβλήθηκε η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.
Μέσα σε κλίμα έντασης που επικράτησε από το πρωί έξω από τα δικαστήρια αλλά και εντός της δικαστικής αίθουσας, το δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα αναβολής για κώλυμα που προέκυψε σε συνηγόρους. «Ελπίζω η ημερομηνία της αναβολής να είναι η καταλυτική γιατί όσο καθυστερούμε από το να παίρνουμε γρήγορα δικαστικές αποφάσεις για τέτοια εγκλήματα, δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν αποδίδεται σωστά η δικαιοσύνη», ανέφερε ο πατέρας του 19χρονου Άλκη, Αριστείδης Καμπανός.
Κληθείς να σχολιάσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αλλά και την ένταση που επικράτησε μέσα στην αίθουσα, ο κ. Καμπανός ανέφερε: «Δυστυχώς θα υπάρχουν κάποιοι τιμητές των δολοφόνων του Αλκη. Δεν έχω να πω κάτι για αυτά τα παιδιά, έχουνε πάρει τον στραβό δρόμο. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να τους δείξουν ότι κάτι κάνουν λάθος. Δεν πρέπει να υπάρχουν τιμητές εγκληματιών. Αυτό το έγκλημα έπρεπε να μας συνετίσει έτσι ώστε να μην ξανά γίνουν εγκλήματα για μια διαφορετική ομάδα».
Η Μελίνα Κακουλίδου, μητέρα του 19χρονου Άλκη Καμπανού, είπε χαρακτηριστικά: «Σε αυτή τη δίκη τα ισόβια τα πήρα εγώ, η μάνα του Άλκη, γιατί οι άλλες μάνες ήταν επάνω και έβλεπαν τα παιδιά τους». Η ίδια τόνισε ότι αναμένει από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να αποδώσει δικαιοσύνη και «τα ισόβια να γίνουν ισόβια», ενώ σχετικά με τα επεισόδια και την ένταση που επικράτησε ανέφερε ότι «έχουν βαριές ευθύνες οι οικογένειες».
«Να μη κατηγορούμε πάντα την πολιτεία για τα άσχημα που συμβαίνουν. Πρώτα είναι η οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Στο εδώλιο έκατσαν ξανά οι δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές. Οι επτά εξ αυτών καταδικάστηκαν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές καθείρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.
Για τους περισσότερους, όμως, ασκήθηκε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκο Καλλίδη, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές. Συγκεκριμένα, θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.
Επιπλέον, για τρεις εξ αυτών θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν «αγγίζει» δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι' αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέση τους.
Ως εκ τούτου οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν στο Εφετείο από μηδενική βάση, δηλαδή ξανά για ανθρωποκτονία με δόλο ενώ τρεις που καταδικάστηκαν ως συνεργοί, θα δικαστούν ο ένας ως ηθικός αυτουργός και οι δύο ως αυτουργοί.
Εκτός από το σκέλος που αφορά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο.
Σημειώνεται ότι σήμερα έγινε η μεταγωγή μόνο των πέντε από τους συνολικά δώδεκα κατηγορούμενους οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή.
