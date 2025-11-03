Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
Ο Σουηδός άσος που στο παρελθόν αγωνίστηκε και στον Άρη, ανέφερε στην Expressen πως είχε κρίσεις πανικού μετά από αυτά τα περιστατικά και όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει σε γιατρούς
Καταγγελίες για στημένα παιχνίδια από τον Ντάνιελ Σούντγκρεν που πέρυσι αγωνιζόταν στην Super League με την ομάδα του Βόλου. Ο Σουηδός άσος που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στον Άρη δήλωσε «ντρέπομαι σαν σκυλί» και πως έπαθε κρίσεις πανικούς καθώς έστησαν τουλάχιστον δύο παιχνίδια πέρυσι στο φινάλε της σεζόν ώστε να υποβιβαστεί άλλη ομάδα.
Συγκεκριμένα, ο Σούντγκρεν μίλησε στο podcast Lundh κι όπως αποδίδει τα λεγόμενά του η «Expressen», αναφέρεται σε «στημένους αγώνες κατά την περίοδο που αγωνιζόταν στον Βόλο». Ο πρώην διεθνής αμυντικός, που αγωνίζεται πλέον στη Ντέγκεφορς, δηλώνει ότι οι εντολές προέρχονταν από υψηλόβαθμα στελέχη του συλλόγου.
Ως παράδειγμα, ο Σούντγκρεν αναφέρει τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Βόλο και Πανσερραϊκό στα Play Out, την περασμένη άνοιξη. Οι δύο ομάδες νίκησαν από μία φορά με 3–0 κι έτσι αμφότερες κατάφεραν να διατηρηθούν στη μεγάλη κατηγορία. «Στα αποδυτήρια, πριν από τον αγώνα, ακούγαμε πράγματα όπως "σήμερα δεν θα πας να πάρεις τη μπάλα" ή "σήμερα εκείνος κι εκείνος θα ανατραπούν μέσα στην περιοχή, οπότε θα πάρουμε πέναλτι υπέρ μας", αφηγείται χαρακτηριστικά ο Σούντγκρεν.
Σημειώνεται πως η μοναδική ομάδα την οποία νίκησε ο Βόλος με 3-0 αλλά και ηττήθηκε με 3-0 ήταν ο Πανσερραϊκός.
«Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».
Είπες κάτι;
«Σε κάποιους παίκτες, ναι. Αλλά δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που αποφάσιζαν — αυτοί ήταν που σου πλήρωναν τον μισθό. Όμως, φυσικά, έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν σκυλί. Τότε η ομάδα που αντιμετωπίσαμε χρειαζόταν να πάρει βαθμούς και εμείς χρειαζόταν να πάρουμε βαθμούς. Τι έκαναν λοιπόν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν κι αυτοί τρεις βαθμούς, οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ήταν 3-0 υπέρ τους και 3-0 υπέρ μας. Όσοι ήταν κάτω από εμάς στον βαθμολογικό πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι».
Στο podcast, ο Σούντγκρεν αναφέρει ότι ποτέ πριν δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο, τονίζοντας ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά στα μάτια όλων».
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σκοπός των στημένων αγώνων δεν ήταν οικονομικός, αλλά είχε αγωνιστικό χαρακτήρα – να εξασφαλιστούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν είχε καμία ανάμειξη, όμως το γεγονός ότι βρέθηκε μέσα σε αυτήν την κατάσταση στον Βόλο τον σημάδεψε.
«Δεν συμμετείχα σε τίποτα, αλλά όταν κάθεσαι στα αποδυτήρια και συνειδητοποιείς ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε ένα πρωτάθλημα που θεωρείται τόσο υψηλού επιπέδου, νιώθεις ντροπή. Δεν θέλεις να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό».
Δηλαδή ήξερες ότι «αυτός θα ανατραπεί και θα δοθεί πέναλτι» και το έβλεπες να συμβαίνει;
«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους. Όταν επέστρεψα στη Σουηδία και προσγειώθηκα στο Ντέγκεφορς, την πρώτη κιόλας μέρα χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και έπαθα πραγματική κρίση πανικού».
