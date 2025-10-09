Ο Offset αποκάλυψε ότι είναι νηφάλιος εδώ και 4 χρόνια - Το σχόλιο του γιου του που τον έκανε να σταματήσει τα ναρκωτικά
Σχεδόν έκλαψα, ένιωσα άσχημα ως πατέρας, εξομολογήθηκε ο ράπερ
Ένα αθώο σχόλιο του 15χρονου γιου του ήταν αυτό που έπεισε τον Offset να μείνει μακριά από τα ναρκωτικά. Ο 33χρονος ράπερ αποκάλυψε στο podcast «Baby, This Is Keke Palmer» ότι εδώ και τέσσερα χρόνια είναι νηφάλιος και περιέγραψε τη στιγμή που, όπως είπε «ξύπνησε», χάρη στον έφηβο Τζόρνταν.
Όπως εξήγησε ο Offset, έπινε συχνά ένα μείγμα αναψυκτικού με σιρόπι κοδεΐνης, όταν άρχισε να παρατηρεί ότι ο γιος του ήθελε να τον μιμηθεί. «Ο μεγάλος μου γιος ζητούσε συνέχεια ανανά Fanta, ενώ κανονικά δεν πίνει καν αναψυκτικά. Και μια μέρα μπήκε στο στούντιο και μου λέει: “Γιατί το δικό σου έχει άλλο χρώμα από το δικό μου;”. Αυτό με διέλυσε», θυμήθηκε ο Offset στο επεισόδιο της Τρίτης 7 Οκτωβρίου.
«Έπρεπε να του πω ψέματα γιατί δεν ήξερα τι να πω», εξομολογήθηκε. «Του είπα, “Το δικό μου είναι παλιό, θα το πετάξω”, και το πήρα και έφυγα», πρόσθεσε.
Εξηγώντας πώς αυτό το αθώο σχόλιο τον άγγιξε, συμπλήρωσε: «Μπήκα στο δωμάτιό μου και σχεδόν έκλαψα. Ένιωσα άσχημα ως πατέρας. Δεν καταλάβαινε καν ότι ήταν ναρκωτικά. Δεν ήξερε, αλλά μέσα στο μυαλό μου σκέφτηκα ότι, μόνο και μόνο που θέλει να πιει το ίδιο αναψυκτικό με μένα, σημαίνει πως τον επηρεάζω αρνητικά».
Ο Offset που είναι πατέρας άλλων πέντε παιδιών αποκάλυψε επίσης πότε ξεκίνησε τη χρήση κοδεΐνης, αναφέροντας ότι αυτό συνέβη σε μια περίοδο όπου η μουσική του καριέρα άρχισε να μοιάζει «με απλή δουλειά» μετά την επιτυχία του «Bad and Boujee» το 2016. «Στην αρχή απλώς το κάνεις για να δοκιμάσεις, για πλάκα. Μπορεί να “ανεβαίνεις” λίγο, αλλά μετά γίνεται εθισμός», σημείωσε.
Αν και ήταν το σχόλιο του γιου του που τον ώθησε να σταματήσει τη χρήση ναρκωτικών, ο Offset αναγνώρισε ότι πολλά μέλη της οικογένειάς του ανησυχούσαν εκείνη την περίοδο. «Η μαμά μου δεν το άντεχε. Έχω επιτυχία, έχω λεφτά, αλλά όταν η μητέρα σου σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει “πρέπει να το κόψεις αυτό”, σε πονάει στ’ αλήθεια».
Κοιτώντας πίσω, δηλώνει πλέον ευγνώμων που έχει γύρω του ανθρώπους που νοιάζονται για το καλό του. «Προσπαθώ να περιβάλλομαι από άτομα που θα με βάζουν στη θέση μου γιατί καμιά φορά, όταν έχεις λεφτά και ζεις τη ζωή σου, νομίζεις ότι κανείς δεν μπορεί να σου πει τίποτα», κατέληξε.
Offset Says He Stopped Using Codeine After "Wake-Up Call" From Son Jordan https://t.co/w4IHaea7WF— E! News (@enews) October 8, 2025
